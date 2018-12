O novo sedã S60, que será lançado no Brasil em 2019, e a station wagon V60, recém-chegada ao mercado nacional, receberam a classificação máxima de cinco estrelas nos testes de segurança realizados pelo Euro NCAP.

O resultado reforça a reputação da Volvo Cars de apresentar consistentemente ao mercado alguns dos veículos mais seguros do mundo disponíveis para o consumidor. Do hatchback V40 ao utilitário-esportivo XC90, todos os modelos Volvo testados e que estão à venda oferecem tecnologia máxima de segurança.

O regime de testes do Euro NCAP de 2018 foi o mais difícil de todos os tempos, com desafios novos e anda mais exigentes em tecnologia de segurança, incluindo detecção de ciclistas com sistemas de freio automático e manutenção de faixa de emergência. Os dois carros estão entre os carros mais seguros testados nesse novo regime.

"Este resultado prova que a Volvo Cars continua a ser uma marca líder em segurança, constantemente quebrando barreiras no avanço de novas tecnologias", diz Malin Ekholm, chefe do Centro de Segurança da Volvo Cars. "Não importa qual Volvo escolher, você sempre terá a certeza de que você e seus familiares viajam em um dos carros mais seguros do mundo".

O sedã e a station wagon compartilham a plataforma modular SPA (Scalable Product Architecture) e a tecnologia de segurança do SUV XC60, além dos carros topo de gama da série 90.

O pacote de segurança ativa City Safety, com tecnologia de frenagem automática, é de série em todos os modelos da marca. Como um dos primeiros no mundo, o City Safety no S60 e V60 agora também utiliza a frenagem automática para mitigar colisões futuras. O City Safety ainda é o único sistema de segurança do mercado que ajuda a reconhecer pedestres, ciclistas e animais de grande porte.

O V60 foi lançado na Europa no início deste ano em seu ambiente natural – na calçada de uma casa de família em Estocolmo – e destaca o legado da Volvo Cars em carros familiares, atendendo às diversas necessidades e realidades da vida familiar moderna.

Já a nova geração de seu sedã esportivo S60 é o primeiro carro da marca a ser vendido sem opção de motor diesel, sinalizando o compromisso da Volvo Cars com uma indústria automotiva pautada pela eletrificação e para um futuro de longo prazo além do motor de combustão tradicional. É o primeiro Volvo a ser construído nos Estados Unidos, na unidade fabril de Charleston, Carolina do Sul.