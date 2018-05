Está seriamente comprometido o efetivo cumprimento das metas do Acordo de Paris, firmado em 2015 e que deveria entrar em vigor a partir de 2020. Delegados de quase 200 países se reuniram no início do mês em Bonn, na Alemanha, numa conferência da ONU sobre mudanças climáticas, mas os impasses políticos e financeiros continuaram a emperrar as negociações a ponto de os participantes sequer terem conseguido montar um esboço do livro de regras básico que deve ficar pronto até dezembro, para a COP24 na Polônia.

O grande “x” da questão é o tamanho e a forma da ajuda financeira que os países mais desenvolvidos e poluidores darão ao aos países em desenvolvimento, maiores vítimas dos efeitos da proliferação dos gases de efeito estufa. Ainda na fase anterior das discussões, em 2009, houve um compromisso de contribuição de US$ 100 bilhões ao ano em fundos para financiar a transição dessas nações para o uso de energias limpas.

O problema é que desde que os EUA prometeram sair do Acordo, num já famoso discurso de Donald Trump e 2017, outros participantes como China e União Europeia passaram a fazer exigências extras de transparência e compromissos das nações de renda mais baixa. Interlocutores criticaram essa posição que só ajuda a perpetuar a divisão entre “ricos e pobres” e que atrasou o acordo em quase duas décadas.

Enquanto as conversas não avançam, os dados climáticos só fazem piorar. Segundo relatório da Nasa, o último mês foi o terceiro abril mais quente em 138 anos de registros modernos– os recordes anteriores são exatamente de 2016 e 2017. A temperatura global foi 0,86 graus Celsius mais alta que a média registrada entre 1951-1990, por exemplo.

Uma das principais metas do Acordo é de que as nações mantenham a alta do aquecimento a patamares inferiores a 2 graus Celsius ao ano. Cientistas, no entanto, alertam que essa régua precisa ser reduzida. Segundo artigo da revista Science da semana passada, um limite de, no máximo, 1,5 graus C salvaria a maior parte das espécies animais e vegetais das consequências das alterações climáticas.