Na tentativa de derrubar em plenário as mudanças na MP 870, que crava a reestruturação administrativa do Governo, o Planalto intensificou as tratativas com os partidos do Centrão (PP, PSD, PR, PRB, DEM, SD) e incomodou o PSL, legenda do presidente Jair Bolsonaro. O partido disputa com o PP a indicação do novo presidente do Banco Nacional do Nordeste (BNB).

O senador Ciro Nogueira (PI), presidente do PP, fala diariamente com palacianos. Não há data prevista para a votação da MP 870 no plenário da Câmara. A comissão especial que analisou a MP impôs derrota ao Governo ao aprovar emenda que transfere o COAF do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia.