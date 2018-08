O passo importante e oficial no combate ao contrabando foi dado ontem em Brasília no fim da reunião da Aliança Latina – que reúne países das Américas do Sul e Central. O embaixador Alessandro Candeas, diretor do Departamento de Assuntos de Defesa e Segurança do Ministério das Relações Exteriores, encerrou o evento com a notícia de que vai criar um grupo de trabalho envolvendo autoridades e a iniciativa privada dos países-membro para ações contra o crime transnacional.

Autoridades, empresários e jornalistas de vários países prestigiaram os dois dias de debates com especialistas.

Firmou-se a Carta de Brasília, e o pontapé para a Aliança Latino-americana Anticontrabando, a fim de definir estratégias e táticas comuns contra o problema