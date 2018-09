O País perdeu exatos 28.007.956 de eleitores este ano – os inaptos, por variados motivos – e em outubro cerca de 147,3 milhões brasileiros poderão ir às urnas, em vez de 175 milhões anteriormente cadastrados.

Os dados foram levantados pelo Tribunal Superior Eleitoral para a Coluna, com base no mais recente cadastro eleitoral do Tribunal este ano. São em sua grande maioria os eleitores que não votaram nas últimas três eleições e não justificaram os votos. Seus nomes estão suspensos das listas das seções eleitorais.

Veja o número por estado na tabela acima.

Segundo o TSE, o levantamento se amparou no número de títulos suspensos, cancelados e não liberados, até a data limite do cadastro nacional em maio deste ano.

São 2,39 milhões de inaptos na Bahia, 1,28 milhão no Ceará (5º maior colégio eleitoral), 2,6 milhões em Minas (2º colégio), 2,35 milhões no Rio (3º) e 5,34 milhões em SP (1º).

Tragédia pouca é bobagem quando se fala em política. Os números do TSE surgem em meio aos altos índices de indecisos e os que não pretendem votar, segundo pesquisas.