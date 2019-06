PL voltou

Após incorporar oficialmente o falecido PRONA, e sem alarde, o PR (Partido da República), controlado por Valdemar da Costa, voltou a se chamar PL – Partido Liberal.

Muitos partidos trocaram de nomes. O efeito disso é praticamente zero. O povo já não esquece um político em desgraça – e o voto continua personificado, não na legenda.

Do cofre

O Palácio do Planalto vai receber animadora pesquisa sobre um setor do mercado que renderá bilhões de reais por ano.

Lula escreve

O ex-presidente Lula está a todo vapor, escrevendo a mão, suas memórias do período presidencial. A quem o visita, cita que não é obrigado a poupar ninguém.

Código de Trânsito

Autor da lei que estabeleceu o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, o ex-deputado federal Beto Albuquerque (PSB-RS) classifica como “desatino” a proposta do Governo que promove alterações no Código Brasileiro de Trânsito. O plano prevê queda do número de óbitos pela metade num prazo de 10 anos.

Dr Lava Jato

Compliance, a palavra corporativa do momento, é o chavão para palestras, Brasil adentro, do procurador ex-chefe da Operação Lava Jato Carlos Fernando dos Santos Lima. Dia 27 ele faz palestra em Belo Horizonte, no seminário da FEC.

Já era tempo

Muitos deputados têm aderido ao projeto Gabinete Verde, instituído pela Câmara Federal. Priorizam os processos eletrônicos, substituição de corpos descartáveis, reutilização de material de escritório e redução de impressões.

Borracha

Aconselhado pelos ministros da Educação, Abraham Weintraub, e da Economia, Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro vetou integralmente o Projeto de Lei 3073/11, aprovado em maio pelo Senado, que previa a realização de concursos regionais no Brasil para fomentar o surgimento de escritores iniciantes.

Mal dos cigarros

Depois de apresentar relatório pela aprovação do PLS 769, que veta propaganda de cigarros ou qualquer e aditivos nos cigarros eletrônicos, a senadora Leila Barros (PSB-DF) reforçou, em plenário, que seu parecer é favorável a que sejam endurecidas as restrições legais “absolutamente em todos os pontos apresentados”.

OAB x corrupção

O presidente recém reconduzido da Comissão da Advocacia Estatal da OAB nacional, Carlos Castro, revela que um dos principais objetivos do grupo é regulamentar a carreira dos advogados de estatais para fortalecer os mecanismos de combate à corrupção. Castro palestrou no Congresso Nacional da Advocef, em Foz do Iguaçu.

Pacote (de mídia)

Prevista para estreia dia 12 de junho, a campanha publicitária pela aprovação do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sergio Moro, é alvo de questionamentos pelo PSOL. Em dois requerimentos protocolados no MJ, o partido pede o detalhamento de verba, as agências contratadas e a lista de veículos de comunicação.

Selo verde

O Ibama deu certificado para a recuperação das minas Felicíssimo e Ipanema, que forneciam calcário para a antiga fábrica da cimenteira Lafarge Holcim de Sorocaba (SP). A empresa investiu US$ 3 milhões em 51 hectares de florestas, por 10 anos.

História

Um dos mais renomados jornalistas do Piauí, com mais de 30 anos de carreira, Zózimo Tavares lançou a biografia de Alberto Silva.