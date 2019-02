O corregedor do Senado, Roberto Rocha (PSDB-MA), montou força-tarefa com servidores do gabinete, de outros departamentos e policiais legislativos para analisar imagens da sessão que elegeu o presidente Davi Alcolumbre (DEM-AP). Vão investigar o milagre da mão boba: como notório, apareceram na urna 82 votos para 81 senadores. O caso pode dar cassação a senador caso constate que um deles votou duas vezes.

Na última terça-feira, Rocha recebeu mais de 11 mil fotos de vários ângulos do plenário do Senado. À Coluna, o tucano adianta que pretende concluir a análise das imagens nos próximos 15 dias. “São muitas horas de filmagens e milhares de fotos, mas pretendemos concluir essa etapa da apuração no curso deste mês”, afirma.