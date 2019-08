As recentes declarações polêmicas do presidente Jair Bolsonaro causaram mal-estar dentro do Governo. Houve reações, reservadas, de integrantes nordestinos do alto escalão do Planalto e de ministérios após o presidente se referir aos governadores do Nordeste “de Paraíba”. A declaração sobre o pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, surpreendeu até setores da ala militar e gerou mais mal-estar.

Na última semana, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, vinculada ao Governo, emitira retificação de atestado de óbito de Fernando Santa Cruz. No documento, reconhece que a morte do estudante desaparecido na ditadura ocorreu "em razão de morte não natural, violenta, causada pelo Estado Brasileiro".