O deputado federal João Campos (PRB-GO), candidato a presidente da Câmara, encaminhou ao futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, seu parecer do novo Código de Processo Penal para receber sugestões do ex-juiz. Campos é relator da proposta em comissão especial da Câmara – e suas ideias vão ao encontro das de Moro: celeridade e fim do abuso de recursos jurídicos nos processos.