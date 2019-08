O aumento de despesas do Governo – em especial com pessoal e Previdência – levou à redução de 24% das despesas discricionárias no 1º semestre de 2019 em comparação ao mesmo período de 2018. As discricionárias são despesas que a União tem liberdade para definir a alocação dos recursos, de acordo com as necessidades.

Os orçamentos da Saúde, Educação e Transportes, por exemplo, caíram mais de 30% nos primeiros seis meses. A área da Saúde foi a que mais perdeu orçamento discricionário: caiu de R$ 16 bilhões entre janeiro e junho de 2018, para R$ 9,2 bilhões durante o mesmo período deste ano. Os dados são do Boletim Macrofiscal elaborado pela Secretaria de Política Econômica.