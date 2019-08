As empresas estatais federais registraram lucro de R$ 24,6 bilhões no primeiro trimestre de 2019, resultado 57,5% maior que o apurado no mesmo período do ano anterior, quando o lucro foi de R$ 15,6 bilhões.

Os números são do 10º Boletim das Empresas Estatais Federais. Com a venda da Transportadora Associada de Gás S.A., o número de estatais diminuiu para 133 até março deste ano.

No primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2018, houve redução de 2.408 funcionários no quadro das estatais.