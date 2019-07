A França assumiu a liderança no ranking de projetos de Investimento Estrangeiro Direto (IED) no Brasil no segundo trimestre. Foram mais de US$ 8,6 bilhões de investimentos confirmados, de acordo com a Câmara de Comércio Exterior (Camex).

Em sequência está a Itália, com US$ 4,2 bilhões, e o Japão, com US$ 2,0 bilhões. Os investimentos diretos estrangeiros nos dois primeiros trimestres de 2019 somaram aproximadamente US$ 26 bilhões, dos quais aproximadamente US$ 15 bilhões no segundo trimestre.