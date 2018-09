O Governo Federal barrou verbas oficiais do Congresso Nacional para a manutenção do Museu Nacional no Rio de Janeiro desde 2014, conforme levantamento feito pela Coluna com a assessoria da entidade.

Foram R$ 750 mil contingenciados de duas emendas do então deputado Alfredo Sirkis (PV) e outros R$ 71.159,80 barrados de emenda do deputado Alessandro Molon.

O Planalto liberou R$ 526.841, a granel, das emendas de Chico Alencar-PSOL (R$ 300 mil em TED única) e Alessandro Molone (R$ 199.590,73 em 2016, e R$ 27.727,65 em 2017 do total de R$ 298.180 propostos). Este ano, somente Molon pediu verba.

Do total de 46 deputados federais do Estado, somente estes três parlamentares destinaram emendas para o Museu nos últimos anos.

Em reunião ontem na Câmara, os deputados fluminenses decidiram concentrar esforços para levantar R$ 10 milhões para reconstrução do Museu Nacional ano que vem.