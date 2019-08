O presidente Jair Bolsonaro instituiu, no Decreto 9.961, a Comissão Permanente para o Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira, no Ministério do Desenvolvimento Regional.

É algo que os Ministérios da Justiça e da Defesa poderiam resolver se ouvissem demanda de anos da Polícia Federal sobre os postos das fronteiras. Poderão participar das reuniões da Comissão qualquer cidadão representante de entidade pública ou privada, como convidado, sem direito a voto.

Desde a inauguração no Governo Dilma, está abandonado o posto de Alfândega (Receita, PF etc) do lado brasileiro na ponte de Oiapoque para a Guiana Francesa.

De qualquer forma, é uma iniciativa para debater em público um tema caro à soberania nacional. E urgente. As fronteiras estão abertas há décadas, não é deste governo.