A cúpula da equipe econômica do Governo ainda não definiu o substituto do ex-secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, mas busca no mercado alguém com perfil que dê continuidade à reestruturação. Por ora, ocupa o lugar o sub José de Assis Ferraz Neto.

Este ano, houve redução do número de superintendências regionais de 10 para cinco. O Governo justifica sob alegação de que o orçamento da RFB encolheu 30% nos últimos 10 anos e o quadro de pessoal foi reduzido devido a aposentadorias.

A Receita terá redução de orçamento em 2020 – a proposta em discussão no Congresso reserva R$ 1,8 bilhão, corte de 30% nos recursos disponibilizados este ano.