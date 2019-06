A suspeita de autoridades militares do Governo e da Polícia Federal é que o oficial da FAB preso com 39 quilos de cocaína no avião presidencial nº 2, o que transporta staff de apoio ao presidente Bolsonaro, é apenas um entre outros oficiais que servem de mula. O caso pode expor um esquema de anos e envolveria mais gente graúda.

Secretário de Relações Internacionais da Câmara, o deputado Alex Manente (Cidadania-SP) protocolou dois requerimentos no Ministério da Defesa e no GSI da Presidência exigindo detalhes sobre prisão do militar da FAB flagrado com a droga.

No documento, o parlamentar solicita dados sobre o procedimento de embarque do militar na aeronave oficial, ainda em território brasileiro. “A quais procedimentos de inspeção e segurança foi submetido o referido militar e demais integrantes da comitiva presidencial antes de embarcar nas aeronaves da FAB?”, indaga.