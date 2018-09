Governo federal vai tirar o Museu Nacional da tutela da UFRJ e criar a ABRAM - Agência Brasileira de Museus, no lugar do Ibram, que vai gerir museus. O anúncio deve ser realizado até terça, conforme anunciou a coluna no twitter.

O incêndio de domingo (2) que atingiu o Museu Nacional foi mais um episódio recorrente da falta de manutenção da UFRJ. Foi o sexto incêndio registrado desde 2011, o primeiro deles atingiu três andares do Campus Praia Vermelha, em Botafogo. Em 2012, ocorreu na Faculdade de Letras, em 2014 no prédio do Centro de Ciências da Saúde. Em 2016 Fogo consumiu o oitavo andar do prédio da reitoria e em 2017 o alojamento estudantil foi parcialmente afetado por um incêndio que começou na madrugada.