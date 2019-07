Carequinha da direita

Dono da rede Havan, que começou a vida comercial vendendo tecidos, Luciano Hang tem se reunido com consultores e prepara candidatura a governador de Santa Catarina.

Defunto viciado

A Polícia de São José do Rio Pardo (SP) prendeu o traficante Além-Drogas, que vendia entorpecentes no cemitério. Nenhum cliente foi denunciado. Deu no jornal Democrata.

Mistério

A Coluna solicitou há seis dias ao Superior Tribunal Militar o número de condenações de militares das três Forças ligados ao tráfico de drogas. Continua o mistério.

Quebradeira prevista

Equipe do Planalto acredita que os governadores, excluídos da reforma da Previdência, não farão mudanças nos seus Estados, pressionados pela polícia e professores. Sindicatos fortes e ameaças de greves amedrontam os gestores – que em alguns anos poderão quebrar e aparecer com pires nas mãos em Brasília. E reclamando da União..

Piadinha perigosa

A bancada do PT na Câmara vai representar na Comissão de Ética da Presidência sobre “conduta” do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ao comentar o escândalo dos 39 quilos de cocaína dentro de avião da FAB, soltou: “No passado o avião presidencial já transportou drogas em maior quantidade. Alguém sabe o peso do Lula ou da Dilma?”.

Jogos na TV

Um debate que vale a pena assistir. De um lado, Magnho José, do Instituto Brasileiro do Jogo Legal, maior especialista no País em jogos; e de outro Paulo Fernando Melo, do movimento Brasil Sem Azar, principal adversário da frente parlamentar da legalização dos Jogos no Congresso. Na TV Câmara amanhã à noite. De que lado você fica?

Timóteo

Os governadores João Doria (PSDB), de São Paulo, e Rui Costa (PT), da Bahia, têm telefonado para o Hospital das Clínicas para saber o estado de saúde de Agnaldo Timóteo, 83. Ele está internado há mais de mês após passar mal numa cidade baiana. Para quem não sabe, ou não lembra, Timóteo foi vereador e deputado federal.

Selfie-man

O vereador Eduardo Suplicy (PT), 78, comemora popularidade em tempos de baixa entre políticos. Tirou, diz, 3 mil selfies com populares em 2h30 na festa de aniversário.

Prédio do BB

Com US$ 88 bilhões em ativos, a Tishman Speyer, administradora de edifícios caros pelo mundo (como o Rockfeller Center em NY) lançou cotas do fundo de investimento para a Green Towers em Brasília. Vem a ser a sede construída do Banco do Brasil.

Féria$

Com o início das férias de Julho, a Lendico, especializada em crédito pessoal online, identificou crescimento de 28% nas solicitações de empréstimos para viagens em comparação a abril deste ano. Já em relação a maio de 2018, o crescimento foi de 4%.

Promoção

Uma ascensão curiosa na Caixa Econômica Federal: a servidora Tatiana Thomé de Oliveira foi alçada em fevereiro a Vice-Presidente de Governo sem passar por processo seletivo, conforme norma do banco. O Conselho de Administração da Caixa já cobrou explicações do presidente. Ela trabalha há 12 anos na instituição.

Pós-rebelião

Com a nova crise penitenciária, o secretário de Segurança do Amazonas já caiu, só falta deixar o cargo. O Governo procura, discretamente, um substituto em Brasília.

Caesar no Brasil

A venda do grupo Caesar de resorts e cassinos por US$ 8,5 bilhões para a também americana Eldorado pode mexer com os projetos do grupo que mira o Brasil. Investidores esperam legalização dos jogos para propor dois grandes resorts-cassinos.

Safadinhos(as)

A Paraná Pesquisa fez curiosa sondagem nacional sobre envio de nudes pelo celular. Os mais “safadinhos” - para ambos os gêneros - são os da região Sudeste: 82,3% já enviaram ou pretendem enviar nudes. Mas são os que mais ojerizam o ato (69,4%) entre as cinco regiões. No cenário nacional, 79,3% dos pesquisados disseram que não mandaram ou enviariam nudes; 12,1% já o fizeram, e 8,6% não opinaram.

La vie en rose

Militantes e simpatizantes criaram um comitê “Lula Livre” em Paris, formado por artistas e pensadores franceses e brasileiros que lá residem. Fazem discretos protestos.

Menos um

Algo estranho nos corredores do hospital. Pediu demissão o coordenador de ensino do Instituto Nacional de Câncer, Mauro Zamboni, cirurgião que já foi cotado para diretor. No mesmo INCA que, revelamos, barrou palestra do teólogo Leonardo Boff.

Turistando

Indicado pelo presidente Bolsonaro como vice-líder do Governo na Câmara e hoje cotado para substituir Marcelo Álvaro no Ministério do Turismo, caso este caia do cargo, o deputado Herculano Passos (MDB-SP) coleciona condenações e processos na Justiça. Herculano foi condenado duas vezes por improbidade administrativa e é réu em ação civil pública por supostas irregularidades em licitações.

Ele merece

Mais conhecido artista plástico brasileiro hoje, o muralista Eduardo Kobra recebeu 40 convites internacionais. Além da agenda apertada, o entrave é o inverno em algumas cidades.