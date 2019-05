Oi e tchau

O empresário Abílio Diniz, que está indiciado pela Polícia Federal na ação Carne Fraca pelos crimes de estelionato e organização criminosa, visitou o presidente Jair Bolsonaro. A pauta não foi revelada. Mas o empresário busca desde as eleições uma aproximação com o chefe da Nação. Teme novas investigações. Mas Bolsonaro não pode ajudar.

Fragilidades

A defesa do senador Flávio Bolsonaro já prepara argumentos técnicos sobre o que aponta fragilidades sobre a investigação do Ministério Público na quebra do sigilo fiscal dele. O MP pediu a quebra do sigilo das operações dos últimos 12 anos até de assessores que acabaram de entrar no gabinete.

Pegou mal na ALERJ também a exigência de notas fiscais de gastos dos outros deputados estaduais investigados, dos últimos anos. Muita coisa já foi para o lixo – e nem os fornecedores as têm. O que se diz na praça é que a vontade dos procuradores em derrubar o senador vai levá-los a passos largos para o fim do inquérito.

É do jogo

O que parece sensato – em parte o é – também esconde a oposição por pura vontade de ser.. oposição. E isso o Planalto leva em conta também. Fato é que 11 dos 14 governadores que assinam carta contra decreto da posse e porte de armas são da oposição a Bolsonaro. A maioria do Nordeste, para onde ele vai agora em agenda.

Mega Sena

Outra das desgraças da Mega. Osmar Malavazi, de Altônia (PR), jura que jogou os seis números do prêmio de R$ 289 milhões, mas a caixa da lotérica não registrou o volante. Alega que jogou os números correspondentes à sua data de nascimento e outros que sempre apostou. O delegado acredita na versão.

Da democracia

Os deputados Kim Kataguiri (DEM-SP) e Marcelo Freixo (PSOL), de ideologias bem distintas, andam conversando, e muito, na Câmara. Alguns estranham, mas é do jogo.

Morde, assopra

Após ser atacado pela militância virtual bolsonarista e por deputados governistas, o presidente da Comissão Especial que analisa da Reforma da Previdência, Marcelo Ramos (PR-AM), foi procurado por lideranças do PSL que rechaçaram as acusações de suposto atraso na tramitação do texto.

Acorda, ministro

Está cada vez pior o clima entre o Ministério da Justiça e o Palácio, com ministros no cangote de Sérgio Moro alertando sobre os riscos das decisões do Grupo de Trabalho para reduzir a carga tributária do cigarro, na esteira do debate sobre o contrabando.

Na ponta do problema, nos bastidores, está a Souza Cruz, a maior fabricante do País. O comentário no MJ é que eventual decisão a favor dos cigarros – que causam prejuízo de R$ 57 bilhões/ano na Saúde – será barrada no Palácio e no Ministério da Economia, que precisa arrecadar, e não abrir mão de impostos sobre um setor tão problemático.

Versão romântica

O mais renomado consultor de crises do País envolve-se, há meses, num projeto pessoal literário egresso das introspecções – e o leitor não se assuste nas livrarias, não é um homônimo o da capa floreada. Mário Rosa lança ‘Prosas com melodia de amor e de destino’ (Geração editorial), também em áudio-book. Pelos trechos que leu amigos, vem literatura na veia, diferente das análises conhecidas nas obras anteriores.

Olho no menor

Bolsonarista muito antes da onda eleitoral, o ex-vereador e agora deputado federal Carlos Jordy (PSL-RJ) vai lançar a Frente pela Redução da Maioridade penal para 16.

Leitura técnica

Bresser Pereira, que visitou Lula há duas semanas, vai enviar livros sobre política cambial para o ex-presidente e detento Lula da Silva, preso em Curitiba.

A amigos, Bresser disse que o ex-presidente Lula reconhece os erros de (Nicolas) Maduro, ditador da Venezuela, mas “é contra a intervenção” militar.

Cornos do Congresso

Um senhor que se apresenta apenas como Prof. Zé Maria, fundador da Associação dos Homens e Mulheres Mal Amados do Estado do Ceará – corno confesso – circulou (com chapéu de chifres) por gabinetes da Câmara Federal atrás de filiados, há dias. Ele cobra mensalidade de R$ 4,99 e dá carteirinha, com foto.

Corrida começou

O ex-ministro da Educação Mendonça Filho pacificou o DEM no Recife ao convencer uma deputada estadual a não disputar a Prefeitura em 2020. Agora, procura um vice para sua futura chapa, mas descarta-se, por ora, o PSDB.

BPC

Mais de 3 milhões de brasileiros com idade entre 60 e 64 anos poderão ter acesso ao Benefício de Prestação Continuada nos próximos 10 anos se a reforma da Previdência for aprovada. A estimativa é do diretor da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Leonardo Rangel. Segundo ele, o BPC alcançou cerca de 4,7 milhões de pessoas, a um custo total de R$ 53,3 bilhões em 2018.

5G vem aí

O senador Jean Paul Prates (PT-RN) tem alertado colegas sobre a importância do debate da tecnologia 5G no âmbito do setor público. Lembra que o Brasil hoje não tem política de prevenção a ciberataques, e está à mercê do jogo que move Estados Unidos e China.

Por pressão das teles, a lei no Brasil permite que, na tecnologia 3G e 4G, elas entreguem até 80% da velocidade contratada, embora anunciem os 100% e cobrem por isso.

Malas prontas

Em apenas 40 dias no ar, o site < www.match-hospitality.com/tokyo2020/brasil >, da Match Hospitality AG, revendedora oficial de ingressos dos Jogos de Tóquio 2020, já tem mais de 1.600 interessados em ingressos e pacotes de viagem para as Olimpíadas.