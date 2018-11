Grife..

O mercado e especialistas apontam que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) acertou em escolher o economista e diplomata Marcos Troyjo para a Secretaria de Relações Exteriores. Troyjo é, há alguns anos, referência internacional para investidores, para a mídia americana, da Europa e Ásia quando o assunto é BRIC e comércio bilateral.

Diretor do BRIC Lab da Columbia Uni (EUA) e palestrante constante em países da Ásia, tem trânsito internacional para sustentar uma política externa plural e sem viés ideológico, como pede Bolsonaro contra o que acusa sobre os últimos Governos do PT.

Voz ecoa

Vice-presidente eleito, o general Hamilton Mourão criticou o STF ontem, em palestra na ANTT, por colocar em pauta a possibilidade do indulto de Temer a condenados.

Traído?

Preterido para o Ministério do Desenvolvimento Social, após certeza de que seria nomeado, o senador Magno Malta está chateado. Mas não abandonado por Bolsonaro.

Vem camburão

O delegado Maurício Valeixo, futuro diretor-geral da Polícia Federal, deu indicativos, numa palestra há dias, de que vai reforçar a Lava Jato e criar outras forças-tarefas.

MERCADO

Antenada

A TIM está na carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 pelo 11º ano seguido. A lista contempla ações das empresas que apresentam alto grau de comprometimento com sustentabilidade e governança corporativa.

“Demonstra que continuamos sendo uma consistente referência em governança, transparência e responsabilidade social corporativa, o que reforça nossas ações como ótimas opções de investimento”, afirma Sami Foguel, presidente da TIM Brasil.

Bate-cabeça

Segurança é um problema no País inteiro – e com a alta de invasão de residências em várias cidades. Mas no Rio – logo onde – há moradores que emperram contratos para melhorias de vigilância. Caso do Condomínio Nova Ipanema, na Barra. Duas casas foram assaltadas. Moradores pagaram empresa para novo projeto de segurança a bom preço. Mas outro grupo não gostou. E a vila continua sujeita a riscos.