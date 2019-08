Segurança total

O servidor que chega ao Palácio Guanabara, sede do Governo do Rio, encontra totem com vídeo do governador Wilson Witzel com alerta para uso do crachá obrigatório.

Agora, vai!

Com aval da relatoria do senador Marcos do Val, o projeto do senador Dario Berger 36/16 cria o Dia do Policial Legislativo. É a única turma que põe ordem nos plenários.

Acordo

O deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) quer levar o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, à Comissão de Minas e Energia da Câmara para explicar a renegociação do acordo entre Brasil e Paraguai para uso da energia da usina hidrelétrica.

300 bi!

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado vai solicitar ao TCU análise minuciosa sobre as desonerações tributárias em vigor no País. Senadores do colegiado apontam que o Brasil deverá deixar de arrecadar R$ 300 bilhões com desonerações tributárias apenas neste ano, quase três vezes o valor de dez 10 anos atrás.

E a gente?

Em maio, o plenário do Senado aprovou proposta que autoriza a Receita Federal a divulgar os nomes de empresas que recebem benefício de renúncia fiscal. O texto, que altera o Código Tributário Nacional, está em tramitação na Câmara dos Deputados.

Cidadania verde

A Comuna do Ibitipoca e a organização social Recode lançaram ‘ecossistema digital’ na região do Parque Estadual de Ibitipoca, um paraíso ecológico encravado na Zona da Mata mineira. Foram inaugurados quatro Centros de Empoderamento Digital para aulas de computação e desenvolvimento de projetos de sustentabilidade ambiental.