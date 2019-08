Portaria 666

O PSB encaminhou proposta ao Conselho Federal da OAB para que entre com Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Portaria 666/19, do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que dispõe sobre deportação de estrangeiros. Segundo o deputado Gervásio Maia (PSB-PB), “não é da competência de Moro nem do Ministério da Justiça legislar sobre esse tipo de matéria, é inconstitucional, pois entra em conflito com a Lei Federal”.

Da democracia

O governador Flávio Dino, do Maranhão, vai conceder a Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, a Grã Cruz da Ordem dos Timbiras, maior honraria do Estado. Os dois foram alvos de críticas do presidente Jair Bolsonaro. O ofício está na mesa de Dino.

A Fatura

Deputados alinhados ao Planalto voltam a Brasília cm a fatura da reforma da Previdência aberta. Parte das emendas, promessa do Governo para obter os 379 votos pró-reforma, ainda não foi liberada e não há previsão de aprovação de Projetos de Lei que destinam recursos para obras ou projetos públicos nos estados dos parlamentares.