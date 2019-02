O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, entrou no lobby das teles e propõe anistia de multas que chegam a R$ 20 bilhões aplicadas contra as operadoras. Ele conversou com os senadores – entre eles o presidente Davi Alcolumbre – e pediu agilidade na aprovação da nova Lei das Teles (PLC 79/2016).

O ministro defende que o projeto seja aprovado “o mais rapidamente possível, já que, caso contrário, a falta regulação do setor ficaria defasada em relação à dos demais países”.

Marcos Pontes está em Barcelona até dia 1º para palestrar no World Mobile Congress. A convite da Telebrasil. Pontes está cada vez mais conectado com o setor das teles. Pleiteia no Senado o perdão de multas às operadoras de telefonia que somam mais de R$ 20 bilhões na Anatel.