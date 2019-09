Assim como na Câmara, a aprovação com folga da Reforma da Previdência em dois turnos no plenário do Senado dependerá da disposição do Palácio do Planalto em liberar recursos, por meio de emendas, para irrigar obras nas bases eleitorais dos senadores.

A cobrança dos parlamentares começou antes mesmo de a PEC 06/2019 ser votada e aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Conforme o Painel de Execução de Emendas, mais de R$ 3,2 bilhões foram empenhados este ano para deputados federais. Já para os senadores, o valor atualizado é de pouco mais de R$ 522 milhões.