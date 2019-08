Senadores governistas atuam, nos bastidores, para blindar a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para o comando da Embaixada do Brasil em Washington, nos Estados Unidos. Com a confirmação do governo americano ao nome, o presidente Jair Bolsonaro deve enviar a indicação do filho ao Congresso nos próximos dias.

Além da Comissão de Relações Exteriores, onde Eduardo será sabatinado, a ala governista atua para evitar avanços da PEC 120/19, que veda a prática de nepotismo na administração pública. A proposta recebeu o apoio de 40 dos 81 senadores e aguarda indicação de relator na Comissão de Constituição e Justiça.

Os aliados do Planalto querem emplacar o relator e evitar que a PEC 120 ofusque a tramitação da indicação de Eduardo Bolsonaro na CRE.

Na sexta à noite, líderes do Cidadania correram ao STF para impetrar mandado de segurança preventivo contra a indicação de Eduardo pelo presidente.