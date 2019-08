Sonegação

Os últimos dados relativos à sonegação no Brasil que chegaram à Comissão de Direitos Humanos do Senado indicam que o calote fiscal chega a R$ 626 bilhões anualmente. O presidente do colegiado, Paulo Paim (PT-RS), diz que quem sonega impostos são aqueles 5% mais ricos do País: “Esses é que sonegam”.

Minha Casa

Empresários do setor de construção civil de todo o País estão em Brasília para cobrar do Governo pagamentos referentes a obras do programa Minha Casa, Minha Vida. São mais de 60 dias de atraso em valores que superam os R$ 500 milhões.

Sem sucesso

Segundo José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o setor tem procurado diálogo constante com os ministérios da Economia e do Desenvolvimento Regional, “mas sem sucesso”.

Prêmio

Senador Confúcio Moura (MDB-RO) sugere que o Senado crie prêmio de R$ 1 milhão para reconhecer os melhores professores, escolas e inovações no setor da educação: “O prêmio não seria uma medalhinha ou uma plaquinha boba, dessas que valem R$ 10 e qualquer um compra”.