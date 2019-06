No acostamento

Leonardo Farias Passos, filho do ex-ministro dos Transportes Paulo Sérgio Passos, foi nomeado para a corregedoria da Agência Nacional de Transportes, para Cargo Comissionado Técnico. Ele é servidor concursado da Anvisa, e foi cedido para ANTT.

É um retorno. Passos Filho já foi Analista Administrativo apadrinhado anos atrás pela então corregedora Maria Carolina Pullen, que acaba de voltar à Agência. A ANTT limitou-se a informar que o “Sr. Leonardo foi nomeado pela capacidade técnica e experiência que apresentou”.

Contramão

A ANTT acaba de baixar o valor da ‘multa de fuga’ dos motoristas de carga pesada das balanças de R$ 5 mil para R$ 500. Há dias, no Espírito Santo, uma pedra de dezenas de toneladas rolou para cima de um carro e matou toda a família.

Torcida pergunta

Há algo estranho no indiciamento do ex-presidente do Flamengo Bandeira de Melo como um dos culpados do incêndio que matou 10 garotos no Ninho. Você compra um carro, o usa por algum tempo sem manutenção, perde o freio, colide com uma van e mata 10 passageiros. E a polícia indicia o ex-dono do veículo? Causa estranheza a ausência da responsabilidade, também, do atual presidente, Rodolfo Landim.

Vaza Jato

O ex-senador e hoje vereador paulistano Eduardo Suplicy (PT) lançou o movimento ‘Vaza Jato’, em alusão e crítica à Lava Jato, com o escândalo Moro & Dallagnol. Vai acompanhar uma turma na rua na greve geral convocada para amanhã.

Suplicy avisou em casa que seus 78 anos, dia 22, serão comemorados num almoço com moradores de rua na capital, na antiga sede o INSS.

Tô fora!

A ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, negou o convite do site de namoros Sugar Mommy, para encontrar um namorado. Ela ganharia assinatura vitalícia.