A mudança foi forte. E não só no discurso. O ministro da Economia alemã, Peter Altmaier avisou que a época do liberalismo econômico está superada no país. O susto foi grande porque o ministro é o principal baluarte do liberal e austero governo Merkel. Por que mudou de ideia?

Altmaier avisou que quer proteger “setores importantes” da compra ou da concorrência direta de empresas estrangeiras. Objetivo: enfrentar o avanço do protecionismo nos EUA e China. A nova política permitirá que o governo compre participação em empresas estratégicas para impedir a aquisição por estrangeiros. Exemplo: a compra da empresa de robótica Kuka (a joia da alta tecnologia) pela chinesa Midea, em 2017. Nunca mais.

A heresia de Altmaier foi longe. O ministro disse, literalmente: “Não há país bem-sucedido que dependa exclusivamente, sem exceção, das forças de mercado para atingir seus objetivos”.

O motivo de tanta heresia: as exportações alemãs despencaram. Em especial, as de alta tecnologia destinadas à China. Até 2017, mais da metade das importações chinesas de alta e média alta tecnologia eram alemãs. Não são mais.

A expansão das exportações alemãs para a China recuou de taxas superiores a 10% anuais, até dezembro de 2017, para menos de 4% em 2018. Na alta tecnologia o índice foi negativo em 8%. Nada sugere reversão neste ano. O economista-chefe do Commerzbank, Joerg Kraemer foi preciso: “a economia alemã sobe e desce com a China”. A Agência Federal de Estatística Alemã reconheceu que o país cresceu 1,5% em 2018, abaixo dos 2,2% de 2017, o menor ritmo desde 2013. Para este ano, a expansão já caiu para 1%.

A guinada protecionista de Berlim chamou atenção. Ao apresentar a “Estratégia para Indústria Nacional 2030”, Altmaier foi bem claro: não é nada diferente do plano “America First” de Trump ou o do “Made in China 2025”. Serão protegidas 10 áreas, em especial, automobilístico, máquinas e ferramentas e setor químico.

O curioso, nesse momento de protecionismo acelerado, é a despreocupação brasileira com o rumo dos maiores PIBs industriais do mundo. Estudo do Núcleo de Economia Regional e Urbana da USP mostrou que os setores industriais brasileiros de alta intensidade tecnologia perderam 40% de peso no PIB, em duas décadas. No agregado, o peso da indústria brasileira, que nos anos 80 era superior a 21%, em 2018 arranhou os 11%. O peso do segmento de elétrica, informática e eletrônica (o mais sensível na Indústria 4.0) ronda 0,8%.

Enquanto os pesos pesados da indústria tomam um caminho (até a liberal Alemanha cedeu...), nesse momento, nós escolhemos a contramão. Abandonar protecionismo era para ter sido feito, há dez anos... E com toda razão. Agora? O timing da mudança é insensato. Se a simples freada na economia argentina derrubou a exportação de industrializados como derrubou, será que é hora de “fazer o contrário”, quando o mundo inteiro se fecha?

Ivan Lessa dizia que o brasileiro esquece a cada 15 anos, tudo que aconteceu nos últimos 15 anos. Difícil discordar. Desprezar memória econômica tem custo. Mas, tentar navegar, totalmente, “contra o vento” é bem mais caro. É consenso entre analistas que a “onda protecionista” deve durar ao menos uma década. Se insistirmos na contramão, bem agora, no fim dessa década o que sobrará disso que teimosamente chamamos de indústria brasileira?

