O Ministério da Fazenda entregou nessa terça-feira (11) à equipe de transição do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), um documento que aponta uma fórmula simples para reequacionar as contas públicas: redução de gastos, elevação de tributos e corte de incentivos fiscais.

Segundo o documento, essas reformas fiscais permitirão ao Governo Central – Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central – zerar até 2022 o déficit primário, que é o resultado negativo das contas do governo antes do pagamento dos juros da dívida pública.

O déficit primário estipulado para 2018 está em 2,2% do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas produzidas no país), segundo informa a Agência Brasil.

Nas projeções do documento, os três eixos de medidas renderiam ao governo R$ 184,2 bilhões em 2019, R$ 196,1 bilhões em 2020, R$ 251,9 bilhões em 2021 e R$ 317,4 bilhões em 2022.

Aliadas a reformas microeconômicas que diminuam a burocracia e elevem a produtividade, o ganho seria ainda maior. De acordo com a Fazenda, o Governo Central teria déficit primário de 0,2% do PIB em 2021 e superávit de 0,8% em 2022 caso medidas microeconômicas sejam aprovadas.



Pato



Se virar realidade a proposta de aumento de tributos, entidades empresariais prometem reeditar campanhas nacionais contra a elevação da carga tributária, a exemplo da campanha "Não Vou Pagar o Pato", lançada com o lema "Diga não ao aumento de impostos" pelo presidenre da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Skaf.

Bondades tributárias

O mais difícil para o próximo governo é vencer a tendência do parlamento em aprovar bondades tributárias. Nessa terça-feira (11), o plenário da Câmara dos Deputados deu sinal verde a uma das chamadas pautas-bombas: a prorrogação por mais cinco anos dos incentivos fiscais concedidos a empresas pelas superintendências de Desenvolvimento da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste.

Segundo o vice-líder do PSL, deputado Delegado Waldir (GO), a medida é uma “pauta-bomba”. estimada em R$ 40 bilhões. “Não sei de onde saiu esse valor”, reagiu o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmando ter falado sobre o assunto com representantes da equipe de transição e do atual governo. Disse que ter recebido a informação que a renúncia é suportável.

Com isso, Maia fez agrado às bancadas dessas regiões em busca de votos para se reeleger presidente da Câmara, no dia 1º de fevereiro de 2018. Representantes das bancadas regionais afirmam que a renúncia será de apenas R$ 6 bilhões por ano.

Sem Partido 2019

Bandeira da campanha de Jair Bolsonaro, o projeto Escola sem Partido não será mais votado neste ano na Câmara. O presidente da comissão especial que analisava a matéria, Marcos Rogério (DEM), jogou a toalha nessa terça-feira e anunciou que não vai mais convocar reuniões, depois que a oposição barrou as reuniões no grito.

Dessa forma, o tema só será debatido na próxima legislatura. A avaliação do presidente da comissão e do relator, deputado Flavinho (PSC), é de que não haveria mais tempo para votar neste ano.

O projeto busca restringir o que o professor pode falar na sala de aula como forma de combate a uma suposta doutrinação política por parte dos docentes. Veta ainda abordagens de gênero educação e também prevê a afixação de um cartaz na sala com deveres dos professores. É visto com um megarretrocesso conservador.

Nem Abram nem Sebrae

Conforme a coluna antecipou, a senadora Lídice da Mata (PSB-BA) apresentou nessa terça-feira (11) o seu parecer sobre a medida provisória 850 com uma nova proposta que desconfigura a proposição apresentada pelo presidente Michel Temer em resposta ao incêndio que destruiu em setembro o prédio histórico do Museu Nacional no Rio de Janeiro.

No parecer aprovado por unanimidade em comissão especial, saiu do projeto de conversão a criação da Agência Brasileira de Museus (Abram), que iria substituir o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Também ficou fora da novo texto a retirada de 6% (R$ 200 milhões) da receita do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). Esses recursos serviriam para financiar a recuperação de museus em todo o País. Atividades que não fazem parte das atribuições do Sebrae.

Ruralistas sob nova direção

O deputado federal Alceu Moreira (MDB-RS) foi confirmado nesta terça-fira presidente da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), a chamada bancada ruralistas. Ele substitui a deputada Tereza Cristina (DEM-MS), a futura ministra da Agricultura. Ele assumirá o cargo em 19 de fevereiro de 2019. Pretende mostrar que o agronegócio não é contra o meio ambiente e os índios.