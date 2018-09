O inquérito instaurado para investigar o episódio do esfaqueamento do deputado federal Jair Bolsonaro na tarde desta quinta-feira (6), em Juiz de Fora (MG), também vai servir também para apurar possíveis falhas na segurança do candidato do PSL à Presidência da República.

Se tais falhas forem comprovadas, poderá haverá a responsabilização dos agentes envolvidos na segurança do presidenciável. Caso a conclusão isente os agentes públicos, como é provável, recomendações serão feitas para a melhoria dos serviços de segurança a autoridades.

Um especialista em segurança de autoridades, que já trabalhou nos quadros da Polícia Federal e fez escolta do Papa João Paulo II em visitas ao Brasil, apontou à coluna que “não existe segurança perfeita, mas nesse caso houve falhas na segurança”.

No meio da multidão

A fonte tomou por base as imagens de vídeos veiculados com o momento do atentado. Uma das falhas foi permitir que o candidato faça manifestações carregado em ombros para se movimentar cercado pela multidão.

“Quando o candidato fica no meio da multidão, carregado em ombros, é preciso de ter uma área de isolamento para a segurança, o que não havia, para se ter um mínimo de ação, o que não havia, de acordo com as imagens de vídeo”, detalhou a fonte.

O recomendável, recomendou, é o candidato se movimentar no alto de um veículo,com base em protocolos de segurança de autoridades celebrados entre as policias federal, civil e militares e as Forças Armadas,

Isolamento

O ideal, em grandes aglomerações, é ser criada uma área de isolamento em torno do candidato para evitar possíveis ataques. Isso não havia no evento em que Bolsonaro foi atingido, comentou o especialista.

“Esse tipo de campanha obriga que os candidatos se exponham e ficam expostos a todo tipo de atentado e violência”, observou a fonte, sem poder avaliar se o efetivo disponibilizado para a segurança do candidato era relevante.

Autonomia

Fontes da Polícia Federal apontam que os candidatos, de modo geral, resistem em seguir as orientações de segurança que os afastam do contato com os eleitores. Em especial, no caso de Bolsonaro, havia essa resistência pelo fato de ele contar também espontânea de militares engajados na campanha.

Escolta

Em nota, a PF informou que “o candidato à Presidência da República Jair Messias Bolsonaro contava com a escolta de policiais federais quando foi atingido por uma faca durante um ato público na cidade de Juiz de Fora/MG”.



Não há informações sobre o quantitativo de agentes empregados na missão, mas a PF apontou que autor confesso do crime foi lna delegacia e foi identificado como Adélio Bispo de Oliveira, natural de Montes Claros (MG).

Filiado ao PSol

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Adelio Bispo de Oliveira foi filiado ao PSOL entre 6 de maio de 2007 e 29 de dezembro de 2014. Em nota divulgada nesta quinta, a Executiva Nacional do PSOL repudiou o atentado contra Jair Bolsonaro.

Aliás, no Facebook de Adelio, houve várias manifestações de repúdio ao agressor, que foi preso logo depois por policiais militares que acompanhavam o candidato.

Reforço na segurança

O ministro Raul Jungmann ( Defesa) acionou o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galloro, para formar a segurança dos candidatos, conforme determinação do presidente Michel Temer. Também a Força Nacional vai participar da missão.

A missão é incorporar policiais especialmente treinados para a função de proteger autoridades da PF nas unidades de Brasília, Rio e São Paulo. A Guarda Nacional ficará encarregado de fazer o isolamento do candidato em aglomerações.

Recuperação

Depois de ser submetido a quatro horas de cirurgia, na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, Bolsonaro ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em quadro estável. A previsão para voltar a se recuperar é de pelo menos dez dias. Nesse período, terá de parar sua peregrinação pelo Pais.