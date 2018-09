O Plenário da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (4) o projeto de lei de conversão da Medida Provisória 842/18, que trata da renegociação de dívidas rurais.Segundo o governo, a proposta aprovada significa renúncia fiscal da ordem de R$ 17 bilhões, enquanto a MP original traria despesas de R$ 1,5 bilhão.

O texto retoma itens vetados pelo governo quando da sanção da Lei 13.606/18, sobre o Programa de Regularização Rural (PRR). A matéria será analisada agora pelo Senado.

O texto muda os descontos para 60% nas operações até 2006 e de 30% nas operações até 2011. Na MP original, os descontos eram de 70% e 45%, respectivamente.

A votação simbólica aconteceu em um plenário já esvaziado, uma vez que havia sido acordado que não haveria votação nominal e os parlamentares já começavam a retornar a suas bases para a campanha eleitoral.

'Jabutis'

A MP original pretendia liberar a concessão de descontos apenas para a liquidação de dívidas no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), com dois percentuais (70% ou 35%, conforme a data do contrato), revogando cinco artigos promulgados após a derrubada dos vetos presidenciais.

Já o projeto de lei de conversão do senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) retoma esses artigos com pequenos ajustes, a maior parte deles quanto à data de adesão e à diminuição de descontos. Ambos os textos, entretanto, condicionam a concessão dos benefícios à inclusão das renúncias fiscais no Orçamento.



Esses ajustes são chamados de 'jabutis', como são chamados as matérias estranhas introduzidas no texto de medidas provisórias.

CNC: favorito condenado

Candidato favorito à presidência da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) está sendo investigado e já foi condenado por crimes contra a administração pública. José Tadros, da chapa Unidos pela CNC, é presidente da Fecomércio-AM e vice-presidente da CNC. Pretendente a assumir o controle da CNC para o quadriênio 2018/2022, TaAdros responde a três procedimentos no Tribunal de Contas da União (TCU). Ele nega as acusações.

No fim deste mês, a entidade representativa do comércio – com orçamento de R$ 434 milhões previsto para 2018 – define o substituto de Antonio José Domingues de Oliveira Santos, de 92 anos, 38 deles no comando da confederação. A outra chapa, “CNC em Ação”, é liderada pelo presidente da Fecomércio-DF, o ex-senador Adelmir Santana, tendo como um dos vice o deputado federa Laercio Oliveira (SD-SE).

Nepotismo

Em maio, Tadros foi condenado e multado em R$ 30 mil por prática de nepotismo, o gestor foi autuado por acomodar o filho David José Tadros no Sebrae. Auditores do tribunal apontaram que David Tadros não cumpriu sequer 44% da jornada de trabalho no período de 12 meses. Ele também apresentou 131 atestados para justificar as ausências, sendo, inclusive, dispensado de apresentar o controle de ponto.

Em outro processo, o órgão de controle investiga indício de irregularidade na contratação de empreiteira para realizar melhorias no Sesc de Manaus. De acordo com o tribunal, José Tadros assinou contrato no valor de R$ 7.609.714,22 com a prestadora de serviço antes mesmo de a licitação ser finalizada.

Há também acusação, no mesmo litígio, de irregularidade na execução do contrato de reforma do Sesc de Manaus. A suspeita é de superfaturamento em serviços pagos e não executados para obra de complementação e outras melhorias das instalações do campo de futebol do balneário da capital amazonense.

PCdoB insatisfeito

O PCdoB não está satisfeito com o plano de ação do PT em relação à insistência na manutenção da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi vetada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os comunistas são os principais aliados dos petistas na corrida eleitoral nacional.

Além do PCdoB, setores da direção do PT e a própria base do partido demonstraram “inquietude” – nas palavras de um líder petista – em relação à tática de esgotar todos os recursos na Justiça contra a decisão do TSE. O descontentamento do PCdoB foi explicitado na segunda-feira (3/9), em reunião do conselho político da coordenação da campanha, realizada em São Paulo.

Além disso, a cúpula da campanha tem sentido pressão vinda da base do partido para que Haddad assuma o quanto antes a condição de cabeça de chapa. Informes feitos por advogados apontam para uma situação de extrema fragilidade jurídica mesmo que o STF conceda a liminar pretendida pela defesa de Lula.

Outra estratégia



O PCdoB, que costuma tratar de forma discreta suas divergências com o PT, dessa vez deixou claro em uma manifesto que defende outra estratégia. Enquanto a nota do PT não dá sinais de que haverá uma substituição na cabeça da chapa, o comunicado do PCdoB – assinado pela deputada Luciana Santos, presidente do partido – afirma que “a luta política e jurídica prossegue” e a resposta sairá de uma “vigorosa campanha eleitoral para eleger, em 7 de outubro, a chapa presidencial liderada por Lula, com ele candidato ou não”.