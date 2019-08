O desmatamento da Amazônia avança a passos largos, comprovam dados oficiais que o governo está sendo obrigado a reconhecer, apesar da polêmica e críticas ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que monitora a devastação da região. Dados são do Sistema de Detecção do Desmatamento na Amazônia Legal em Tempo Real (Deter), ferramenta do Inpe que serve para orientar ações de fiscalização contra o desmatamento, não deixam dúvidas: a área desmatada da Amazônia observada em julho pelos satélites atingiu 2.254 km² – mais de um terço de todo o volume desmatado de agosto de 2018 e julho de 2019 (6.833 km²).

O volume de 6.833 km² verificado nos últimos doze meses encerrados em julho supera em 49,45% o desmatamento medido nos 12 meses anteriores e indica que a taxa oficial de desmatamento da Amazônia, medida por um outro sistema do Inpe, o Prodes, pode trazer uma alta similar, informou, ontem, o Estadão Conteúdo. Em entrevista à Rádio Eldorado na segunda-feira (5), o próprio ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, reconheceu isso e disse que "é provável" que o Prodes mostre uma alta parecida, como ocorreu nos anos anteriores.

Em geral, a tendência indicada pelo Deter, seja de alta ou de baixa, é confirmada pelo Prodes, um sistema muito mais preciso e que "enxerga" muito mais. Mas em geral, também, por causa dessa maior precisão, o número do Prodes é sempre maior que o do Deter. Para evitar distorções, os números citados acima consideram apenas as três categorias de corte de vegetação que o próprio governo identifica como desmatamento efetivo: desmatamento com solo exposto, desmatamento com vegetação e mineração, anda de acordo com o Estadão Conteúdo.

Se observado apenas o desmatamento de julho deste ano, o volume chegou a 2.254,8 km² de devastação, um volume 278% maior que o verificado em julho de 2018, quando foram registrados 596,6 km² de desmatamento. Desde maio, o governo tem desmentido os dados oficiais do Inpe, quando o Estado divulgou que os piores índices de desmatamento verificados na última década, com uma média de 19 hectares de vegetação derrubada por hora, o governo passou a confrontar as informações oficiais, colocando em xeque os dados que são divulgados pelo próprio setor público.

A divulgação dessas informações vem incomodando o governo, a ponto de o presidente Jair Bolsonaro (PSL) considerar mentirosos dados divulgados pelo Inpe sobre o aumento do desmatamento da Amazônia. Na última sexta-feira (2), ele exonerou Ricardo Galvão da chefia do órgão e nomeou o coronel da reserva da Aeronáutica Darcton Policarpo Damião para assumir interinamente o comando do Inpe. O novo diretor efetivo só será escolhido por uma lista tríplice que será montada por comissão. Bolsonaro quer conhecer os dados para decidir sobre sua divulgação.