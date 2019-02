Com o envio da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que altera as regras da Previdência Social, previsto para esta quarta-feira (20), governo e Congresso Nacional finalmente entram em campo para uma partida decisiva. Até agora, as conversas, negociações, aproximações, foram um ensaio para o que virá daqui por diante.

E, também, agora vai começar a ficar claro até que ponto funcionará a inovação do presidente Jair Bolsonaro (PSL) adotada na relação com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, de deixar de lado o histórico toma lá dá cá na política, entre Executivo e Legislativo. O presidente eleito preferiu a interlocução com lideranças das frentes parlamentares que atuam nas duas Casas, no lugar dos caciques dos partidos.

Embora nem sempre a diferença entre os dois tipos de liderança seja assim tão visível, o fato é que Bolsonaro montou uma narrativa para se distanciar da “velha política”. Até agora, esse critério foi um dos que definiu a equipe ministerial.

Daqui para a frente, no entanto, o jogo pode exigir mudança de regras. Ainda em formação, a base de apoio do governo no Congresso não é lá das melhores, pelo contrário, é uma das mais fracas desde a redemocratização do País.

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), que foi reconduzido ao cargo sem a ajuda do Palácio do Planalto, já demonstrou que não será um mero preposto do governo na Casa, e que vai levar a Reforma da Previdência no seu ritmo.

Se no Senado o governo conta com o presidente, Davi Alcolumbre (DEM-AP), eleito com apoio do Planalto, senadores estão divididos e as condições para aprovar alterações nas normas de aposentadoria e pensão não devem ser muito favoráveis.

Resta saber até que ponto as frentes parlamentares, que não contam com estrutura como os partidos – espaço, servidores, salários, verbas – na Câmara e no Senado, continuarão disponíveis para alianças com o governo sem a tradicional troca de favores.

Nesta semana já veremos alguma coisa neste sentido.