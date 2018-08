Num mundo de avanços tecnológicos constantes e consequentes mudanças na natureza do trabalho, a formação do capital humano deveria constar das prioridades estratégicas de qualquer nação , todos os padrões de renda. O Banco Mundial (Bird) divulgou nesta semana um relatório preliminar de seu documento anual sobre o desenvolvimento global com comentários, críticas e propostas para que os países comecem agora a fechar uma lacuna de aprendizado que só tem se aprofundado.

Para o Bird, o capital humano são conhecimentos, habilidades e condições de saúde que as pessoas acumulam ao longo de suas vidas, capacitando-as a realizar seu potencial como membros produtivos da sociedade. Nesse tópico, a desigualdade registrada entre países e regiões e flagrante. Embora a média de crianças matriculadas na escola tenha dado um salto em quatro décadas nas nações em desenvolvimento, a mortalidade infantil ter registrado forte queda e a expectativa de vida ter crescido, é fato que nesses países mais de 260 milhões de jovens estão fora da escola, um quarto das crianças está subnutrida e 60% dos matriculados não conseguem o mínimo de proficiência em aprendizado.

Como indivíduos ou famílias em países de baixa e média renda encontram dificuldades financeiras e muitas vezes culturais para conduzir seus filhos no caminho desse desenvolvimento, cabe aos governos fazer a sua parte. E é exatamente nesse ponto que a classe política falha. O comportamento mais comum é o que os brasileiros estão assistindo na atual campanha eleitoral. Os políticos preferem investir em promessas tangíveis e visíveis, como novas escolas e hospitais, do que com aspectos cuja evolução só poderá ser medida no longo prazo, como níveis de aprendizado ou baixa estatura de crianças.

Esse é um dos motivos que levaram o Bird a criar um índice de capital humano, que será divulgado ainda neste ano. Ele pretende ser o maior banco de dados já produzido para registrar e comparar o nível de aprendizado em 170 países. Que sirva de guia para os formuladores de políticas públicas.