O anúncio feito anteontem pela General Motors de que pretende fechar várias plantas industriais na América do Norte e cortar cerca de 14 mil empregos é um alerta para que eleitores evitem cair em bravatas de candidatos populistas. Durante sua campanha presidencial em 2016, Donald Trump percorreu estados como Michigan e Ohio prometendo proteger empregos e manter indústrias, se esquecendo de dizer que decisões empresariais independem da vontade de presidentes.

A GM vai fechar unidades nesses e em outros estados – além do Canadá – onde veículos de passeio como sedãs são a principal manufatura. Ao final do processo, a icônica cidade de Detroit não terá nenhuma fábrica da General Motors em operação. A decisão está relacionada com as mudanças de comportamento do próprio consumidor local.

Marcas como Impala, Cruiser e Buick já não são mais tão procurados pelos norte-americanos, que preferem as picapes, SUVs e crossovers. Pesquisas de mercado mostra que os veículos de passeio representam hoje apenas 30% das vendas locais (com predominância de marcas asiáticas), ante uma posição de mais de 50% de market share há menos de cinco anos.

A GM também se prepara para o futuro, dando mais atenção ao desenvolvimento de novas tecnologias como os modelos elétricos e os veículos autônomos. A consultoria Bernstein Research calcula que até o final da próxima década o custo de produção de motores elétricos será menor que os de combustão, o que vai completar a disrupção dessa indústria. E também será necessário investir na tecnologia embarcada e aplicativos para não perder espaço para empresas como Apple e Amazon.

Como era natural de se imaginar, as primeiras reações contrárias ao anúncio vieram dos sindicatos de trabalhadores e do mundo político. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, lamentou a decisão e Trump fez ameaças veladas à companhia, lembrando que há menos de 10 anos foi o governo quem salvou a GM com aportes bilionários. Qualquer intervenção só vai adiar o inevitável.