Uma semana após o Ideb mostrar que a educação brasileira ficou estagnada em baixos patamares de qualidade nos últimos anos, a OCDE divulgou seu panorama global sobre o tema que aponta um abismo a ser transposto por crianças, jovens e adultos para que o país possa crescer, se desenvolver e prosperar. Alto nível de evasão no ensino médio, baixo acesso à graduação superior, falta de conexão entre as escolhas profissionais e o desenvolvimento atual do mercado de trabalho se unem ao insuficiente investimento no ensino para montar um preocupante quadro de desamparo.

Segundo o relatório, 52% da população adulta brasileira (entre 24 e 34 anos de idade) não completou o ensino médio. Além de a taxa representar o dobro da média registrada pelos países da OCDE, o país ainda perde na comparação para vizinhos como Argentina, Colômbia e Chile. Com isso, o ensino superior também sofre. Embora a parcela de jovens adultos que chegaram à universidade tenha subido de 10% para 17% em 10 anos, ainda está 27 pontos porcentuais abaixo da média dos países de desenvolvidos.

O tipo de formação preferida pelos brasileiros para seguir carreira também parece estar pouco antenado com a evolução do conhecimento, da economia e do mercado de trabalho. Apenas 17% dos graduados brasileiros buscam diplomas em áreas como ciências, tecnologia, engenharia e matemática (STEM, na sigla em inglês), ante média de 24% nos países do estudo. A preferência no Brasil está em administração, negócios e direito.

Esse dado merece ser observado com muita atenção. A OCDE alerta que a participação no ensino superior é agora mais importante do que nunca. Como resultado da mudança tecnológica, digitalização e inovação, um valor alto é dado às habilidades avançadas, enquanto empregos menos qualificados estão sendo eliminados do mercado. O risco é de perpetuação das desigualdades. Como disse o secretário-geral da organização, Angel Gurría, “circunstâncias pessoais ou sociais não podem impedir que os estudantes desenvolvam seu potencial”.