Mais de 8,3 mil candidatos concorrem em outubro a 513 vagas de deputado federal para a legislatura 2019-2022 e outros 352 disputam uma das 54 cadeiras no Senado (dois terços da Casa). No horário eleitoral gratuito de radio e TV, nas redes sociais e nas ruas os eleitores acompanham discursos sobre mudança, defesas veementes de várias ideologias e muitas promessas de trabalho incansável. No entanto, o que menos se vê nesses dias em Brasília é político trabalhando.

A agenda da Câmara de ontem marcava apenas uma homenagem ao Dia Mundial dos Desbravadores e debates em plenário em sessão não deliberativa. A histórica baixa produtividade dos parlamentares só piora no período eleitoral. O “esforço concentrado” anunciado para evitar a paralisação total dos trabalhos tem mostrado pouco esforço e nenhuma concentração.

No Senado, a assessoria de Eunício Oliveira se esmera em mostrar que não falta vontade no plenário. Na semana passada, período para o qual foi transferido o “esforço” antes marcado para o final de agosto, foram aprovadas mais de 40 proposições. Mas peca-se pela baixa qualidade das propostas legislativas. Ao mesmo tempo em que conseguiram aprovar (em votação simbólica) a MP de subvenção do óleo diesel, passou pelo crivo dos senadores o projeto do Programa Bicicleta Brasil, a licença paternidade de 20 dias para militares e a doação de 25 tanques de guerra para o Uruguai.

No Palácio do Planalto, o clima também é de fim de governo. Michel Temer anunciou neste semana a transformação do instituto Ibram na agência Abram, para cuidar dos museus brasileiros. Nesta sexta-feira, o presidente vai entregar 528 moradias em Guaratinguetá dentro programa Minha Casa, Minha Vida. A obra foi iniciada há sete anos, parou em 2015 e só voltou no ano passado. Se houver tempo, Temer pode gravar novas respostas a ataques que tem sofrido na campanha eleitoral.

Com esse quadro, não causa nenhum espanto que entre 15% e 20% dos eleitores estejam decididos a não votar em ninguém neste ano.