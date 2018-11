Não quero suscitar pulgas nas orelhas alheias. Mas o fato é que a taxa de câmbio tem se desvalorizado desde o resultado das eleições, voltando a flutuar ao sabor dos fundamentos internacionais (crise na Argentina, guerra comercial EUA e China, conflitos no Oriente Médio, fragilidades na Zona do Euro, etc. — falei crise na Argentina?), enquanto o mercado local tem cobrado do futuro presidente nomes que ocuparão as principais cadeiras em Brasília e suas primeiras ações. Movimentos já ocorridos com nomes robustos que tendem a endereçar nossos problemas.

Pensando nesse contexto, lembrei do início do governo de Mauricio Macri, na Argentina. Não diria que está sendo parecido com o Brasil, mas que cabe o disclaimer de que qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Em 2015, a Argentina estava com déficit fiscal alto, inflação e à beira da recessão, devido à agenda protecionista de controle de câmbio e a forte emissão de dinheiro para impulsionar o consumo, imposta pelo ex-governo Kirchner.

Abrir a economia e liberar as importações e eliminar as retenções sobre as exportações agrícolas, exceto a soja estavam entre as propostas de Macri. Prometia "pobreza zero" com crescimento e obras de infraestrutura. Reduziria o gasto público e já havia votado contra estatizações. Também prometia virada na política externa, retomada da relações com os EUA e a Europa como prioritárias e revisitaria a aproximação com China e Rússia. Macri quis resolver a inflação e o déficit herdados de governos passados, usando a receita que previa equilibrar contas de uma forma gradual, emitir dívida e transformar o país em um destino para o turismo financeiro.

À primeira vista, diagnóstico e remédio estavam corretos. Contudo, três anos depois a abordagem gradual para a reforma econômica de redução do déficit fiscal não deu certo, e os indicadores macroeconômicos estão degringolando: a inflação está alta; a taxa de juros nas alturas (míseros 60% ao ano); o déficit em conta corrente se aprofundou em 2018. Com o aumento da taxa de juros nos EUA, a alocação de investimentos em países emergentes é postergada, piorando as condições de financiamento externo na Argentina, deixando o país mais suscetível a crises cambiais. E voilà: Argentina faz um novo acordo de ajuda com o FMI, causando o maior furdunço nos emergentes. Em pouco tempo, o peso argentino acumula desvalorização histórica (105% neste ano, até 16 de novembro), gerando no país uma corrida às casas de câmbio para compra de dólares.

Porém, há pontos a nosso favor que me deixam mais otimista de que nessa festa ainda continuaremos com samba e feijoada, que é do que a gente gosta. Além de aprender os erros com o vizinho, Macri é um centro-direita, enquanto nosso eleito, assim como a mudança no nosso Legislativo, mostram tendência política-ideológica mais à direita. Ou seja, tendem a tomar medidas mais duras, e a crítica ao governo Macri, de gradualismo nas medidas fiscais, não deve se repetir nas reformas brasileiras — ao menos, essa é a sinalização de Bolsonaro, quando diz que pretende zerar o déficit fiscal ainda em 2019. Questão bastante diferente em relação à Argentina, são nossos fundamentos externos. O Brasil tem um alto nível de reservas, não temos déficit em conta corrente e nossa inflação está na meta. Acho que dá até para servir caipirinha... Mas não vamos relaxar: vinhos e empanadas também são bem tentadores.

Fernanda Consorte é estrategista de câmbio do Ourinvest

