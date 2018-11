Com meia dúzia de nomes desconhecidos e do baixo clero cogitados para presidir a Câmara dos Deputados – com exceção do atual presidente, Marco Maia (DEM-RJ) – nos próximos dois anos, o governo eleito terá hoje uma demonstração do que pode ser a tramitação da reforma da Previdência, prioridade zero de Jair Bolsonaro (PSL) na agenda com o Congresso Nacional. A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social deve entregar hoje um documento contra mudanças, assinado por mais de 100 entidades classistas de todo o Brasil. A reunião do colegiado está prevista para acontecer pela manhã, em auditório da Câmara.

A frente é contra a votação da reforma da Previdência em análise na Câmara por meio da Proposta de Emenda à Constituição 287, que tramita na Casa desde 2016. Segundo a Agência Câmara Notícias, os integrantes do grupo afirmam que a proposta “minimiza direitos sociais devido a equivocadas políticas de renúncias fiscais adotadas a partir de 2011 no País”. Embora vários líderes de partidos acreditam que será difícil votar parte da reforma neste ano, parlamentares que apoiam o novo governo querem garantir já alguns pontos para facilitar o início do mandato de Bolsonaro.

Conseguir do Congresso apoio para passar pelo menos a ampliação da idade mínima para aposentadoria já daria um fôlego para o governo eleito na área fiscal, já que é este o Calcanhar de Aquiles da situação macroeconômica do País, passando a investidores estrangeiros vulnerabilidade no equilíbrio das contas públicas. A ponto de levar o mercado financeiro a cobrar, em breve, uma posição mais forte do novo governo na definição dos presidentes da Câmara e Senado, com força para comandar a articulação das reformas no início do mandato presidencial.

Mesmo que houvesse tempo hábil – estamos a 40 dias de acabar o ano –, dificilmente os 50% de deputados que não se reelegeram aceitariam arcar com o ônus de aprovar a mais amarga das reformas na avaliação do eleitorado. O próprio presidente da Câmara defende a necessidade de aprovação da reforma, mas reconhece que não será uma tarefa fácil aprovar a proposta encaminhada pelo governo Temer. Além disso, a intervenção na segurança pública no Rio de Janeiro, que deve vigorar até o dia 31 de dezembro, teria de ser suspensa para votar a reforma.

Bolsonaro afirmou – mas pode voltar atrás – que não vai interferir na eleição do comando da Câmara. Difícil acreditar. Por enquanto, os desconhecidos na briga pelo comando da Casa são o deputado federal reeleito JHC, do PSB de Alagoas; Kim Kataguiri (DEM-SP), deputado Fernando Francischini (PSL-PR), Marcelo Alvaro Antônio (PSL-MG), Capitão Augusto (PR-SP) e Delegado Waldir (PSL-GO). O atual presidente, que tem representatividade significativa na Casa, ainda está no páreo, embora represente o “velho” na política.