As cifras são claras: o Brasil representa um mercado sete vezes maior que o chileno. Do ponto de vista comercial, o intercâmbio entre ambos países goza de muito boa saúde, com envios que alcançaram os US$ 9.026 milhões em 2017, o que transforma o Brasil no principal parceiro do Chile na Região, mas quando falamos de investimentos, a realidade é diferente.

Segundo dados oficiais, os investimentos chilenos no Brasil chegam a US$ 31,698 bilhões no período entre 1990-2016. No entanto, o capital brasileiro no Chile, em 2016, chegava a apenas US$ 10,521 bilhões. O que gera essa diferença entre economias de tamanhos tão distintos?

Provavelmente, é a falta de informação que faz com que, mesmo estando tão perto, sigamos distantes.

Ainda que o Chile tenha uma imagem muito boa entre as empresas brasileiras, o que pudemos comprovar, durante uma série de reuniões em São Paulo e no seminário organizado em parceria com a FIESP e o ProChile, é que poucas empresas que estão aproveitando as oportunidades que nosso país oferece.

O Chile tem sido, de forma consistente, o líder regional nos principais rankings internacionais. Facilidade, ambiente para fazer negócios, competitividade e liberdade econômica, são alguns dos índices que o país encabeça na América Latina. Isso, sem considerar seu PIB per capita, que chega aos US$ 24.500, similar a algumas economias europeias.

Mas, além dos números, existem argumentos que fazem do Chile um destino a ser considerado pelas empresas brasileiras. Um deles é a facilidade de fazer negócios: somos uma nação onde os investimentos estrangeiros são bem-vindos e os negócios facilitados. A instalação de uma empresa demora, em média, 40 dias (no caso de empresas pequenas, um sistema online reduz esse prazo para apenas um dia), e nosso sistema de impostos se enquadra num regulamento geral, comum para todos, não temos taxas diferenciadas para cidades ou estados.

O mercado? O Chile conta hoje com 18 milhões de habitantes, mas sua vocação para abertura comercial é parte de sua oferta. Trata-se do país com mais acordos comerciais no mundo, as exportações chilenas chegam hoje a 86% do PIB mundial, incluindo o Brasil, livre de tarifas ou com tarifas menores, representando um potencial de 4 bilhões de consumidores.

Chile é também a porta de entrada por excelência para a Aliança do Pacífico, grupo que reúne nosso país, Colômbia, México e Peru, e que, em conjunto, equivalem a oitava economia mundial. São 221 milhões de consumidores, com PIB per capita médio de US$ 16.759. Ou seja, um mercado semelhante ao do Brasil, mas com o dobro do PIB per capita.

Como explorar as oportunidades que o país oferece? Por onde começar? A InvestChile é a agência de promoção de investimentos do governo, dedicada a atrair empresas que desejam expandir seus negócios no Chile ou a usar os benefícios de nossa economia como plataforma de exportação, assim como dezenas de empresas estrangeiras.

Atualmente, a agência trabalha com 21 empresas brasileiras, que possuem projetos de investimento com potencial superior a US$ 400 milhões no país, em setores como tecnologia, indústria de alimentos, energia e transporte. Estamos confiantes de que esse número continuará a crescer nos próximos meses e que em breve poderemos contar com mais empresas brasileiras investindo e crescendo em nosso país.

info@investchile.gob.cl