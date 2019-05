No final da última semana, cresceram nos meios políticos, na imprensa, formadores de opinião em geral, as manifestações de que já está em andamento no Brasil uma crise institucional. O lado mais visível dessa situação seria a série de conflitos entre o governo e o Congresso Nacional, que vêm batendo cabeça desde a posse do presidente Jair Bolsonaro (PSL) e seus ministros mais próximos.

O vácuo na articulação política do Palácio do Planalto e o modus operandi escolhido por Bolsonaro para se relacionar com deputados e senadores – sem um modelo novo para substituir a tradicional troca de apoio no Parlamento por cargos na máquina governamental – acabaram reforçando o Legislativo frente ao Poder Executivo. E conferiram um papel relevante ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), que chegou a ser comparado a um “primeiro ministro”.

Esse quadro ganha ainda mais importância por causa do momento do País. A economia já está em crise há algum tempo e vive uma encruzilhada. E a solução para a retomada do crescimento, desenhada pelo governo eleito, passa, necessariamente, pela aprovação de reformas estruturais. O que, por sua vez, depende de amplo apoio dos congressistas na Câmara e no Senado.

Outra face da crise institucional que pode estar se instalando é o agravamento das denúncias contra o filho do presidente da República, senador Flavio Bolsonaro (PSL-RJ), acusado de envolvimento em esquemas de corrupção quando deputado estadual no Rio de Janeiro. Também é visível o avanço da insatisfação dos militares, que enfrentam o fogo cerrado da ala “olavista” no governo, capitaneada pelo ideólogo Olavo de Carvalho. A eterna crise no Ministério da Educação, que motivou o primeiro grande protesto contra o atual governo, põe mais lenha na fogueira que queima na Praça dos Três Poderes, onde também está o Judiciário, outro Poder confrontado pelo Palácio do Planalto.

Sejam quais forem os próximos capítulos e o desfecho dessa situação, o fato é que o País não deixará de ser sacrificado, mais uma vez, com um baque de grande proporção.