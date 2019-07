Apesar do presidente Jair Bolsonaro (PSL) dizer que não há problemas na Amazônia, os números teimam em desconfirmar o mandatário da nação.

O mais recente levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostrou que o desmatamento na Amazônia totalizou 920 quilômetros quadrados. Isso significa que na parte brasileira da floresta o desmatamento cresceu mais de 88% só em junho na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Esse é o segundo mês consecutivo de aumento do desmate neste governo.

Baseada em imagens detalhadas e mensuradas nos 12 meses transcorridos até o final de julho, os dados apontam ainda que totalizará aumento de 88,4% na cifra anual oficial. Isso significa que o desmatamento já atingiu 4.565 quilômetros quadrados em 11 meses, avanço de 15% ante igual período de 2018.

Os números só reforçam o discurso contundente dos ambientalistas. Eles alertam que a defesa de Bolsonaro em relação ao desenvolvimento da Amazônia, criticando autoridades ambientais por aplicarem multas que considera excessivas, estimula madeireiros e fazendeiros a avançar e lucrar com desmatamento.

“Bolsonaro agravou a situação... ele fez um ataque retórico forte”, disse o pesquisador da organização não governamental brasileira Imazon, Paulo Barreto. A temporada de chuvas, até abril, parece ter contido um pouco o aumento do desmatamento, que na sequência voltou a subir, chegando a 34% a mais em maio na comparação com o mesmo mês do ano passado.

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles até disse que o órgão está adotando todas as medidas legais para combater o desmatamento ilegal. O Palácio do Planalto, no entanto, preferiu não comentar o assunto.

O certo é que o Brasil abriga cerca de 60% da Amazônia, a maior floresta tropical do mundo e vital para a luta global contra a mudança climática. E será cobrado por isso pelo resto do mundo.

Se não fizer por bem, deve ser por mal, e isso significará cortes na parte mais dolorida do ser humano: o bolso, claro.