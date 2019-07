Ser industrial no Brasil não é uma tarefa fácil. Muito pelo contrário. Pior ainda é que a globalização nos coloca em xeque para enfrentar a concorrência estrangeira, cada vez mais presente no país.

A história poderia bem ser outra, com a indústria brasileira liderando o ranking em várias frentes. No setor de fundição, por exemplo, base de muitos processos industriais, temos condições para ser um dos grandes players mundiais.

Entre 2001 e 2008, registramos um crescimento significativo na produção de fundidos, passando de 1,8 milhão para 3,4 milhões de toneladas/ano, colocando-nos como sétimo maior produtor mundial.

Se analisarmos as vantagens competitivas, o Brasil deveria ser quase imbatível, pois possuímos a maioria das matérias primas, farta mão de obra e um grande potencial de geração de energia.

Mas onde perdemos para os concorrentes globais? Com certeza, onde todos os setores industriais encontram a mesma dificuldade: no ambiente de negócios.

A carga tributária elevadíssima, que o governo promete reduzir, é a que mais afeta as companhias, em torno de 33,58 % do Produto Interno Bruto (PIB) em 2018, segundo o Tesouro Nacional, enquanto a média da América Latina é de 21,6%.

Além da carga elevada, a estrutura de encargos é complexa, com 94 tributos, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT). Outro fator que afeta a competitividade brasileira é a infraestrutura deficiente, com poucas estradas e ferrovias, portos e aeroportos em condições desfavoráveis, o que faz com que normalmente o custo de transporte também seja maior do que na maioria dos outros países. Sem contar que o tamanho do País também incluencia nesse custo, com regiões produtoras ainda distantes dos portos.

Não bastasse os entraves tributários e da infraestrutura, o governo gasta muito, e mal, o que tende a elevar a inflação e os juros. A burocracia também dificulta e atrasa os negócios, elevando os custos, e a educação básica é ruim, o que ajuda a gerar uma baixa produtividade na economia. Mais ainda, a maior parte das leis trabalhistas são arcaicas, vigentes desde 1943, e, ainda que a reforma em vigor aponte uma pequena melhora, há uma grande insegurança jurídica pelos questionamentos existentes no Supremo Tribunal Federal (STF).

O investimento baixo impacta fortemente as empresas, que perdem competitividade diante dos estrangeiros. Nessa área, o governo poderia gerar uma onda de desenvolvimento, retirando da base de taxação do Imposto de Renda o valor dos investimentos feitos pelas empresas, o que daria início a um surto virtuoso de competitividade, com geração de milhares de empregos.

Enfim, o Brasil tem muito trabalho pela frente para atacar os pontos elencados e muitos outros não listados. O governo precisa de agilidade para retirar os entraves do crescimento através de várias reformas, mas para isso, tem que fazer o seu ajuste fiscal como premissa básica, sendo a Reforma da Previdência a mais urgente e também essencial.

Enquanto isso não acontece, a indústria perde o ritmo e deve fechar o ano com crescimento de apenas 1,1%, como prevê a Confederação Nacional da Indústria (CNI).

A taxa é quase um terço da estimada em dezembro, quando esperava uma expansão de 3% para 2019.

Portanto governo, mãos à obra.

lck@lepe.com.br