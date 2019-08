Um novo pacto federativo no Brasil – nada menos do que uma mini-Constituição Federal para rever a forma de financiamento do setor público (tributos) e a atribuição de União, Estados e municípios na prestação de serviços aos cidadãos – já é algo bastante complicado. Essa mudança e com a incorporação de uma agenda de medidas de longo prazo para garantir a sustentabilidade das finanças estaduais, parece quase impossível. Mas é isso que a Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado Federal defende, em estudos divulgados ontem sobre o tema, que começa a ganhar força com a possibilidade de entrar na pauta de votação.

O IFI alerta que uma maior partilha de recursos não seria, isoladamente, solução para o problema dos Estados e afirma que saídas de curto prazo podem ser buscadas, mas precisam ser acompanhadas da fixação clara de contrapartidas críveis de controle de gastos obrigatório, de acordo com o documento ao qual o Estadão/Broadcast teve acesso. O ministro da Economia, Paulo Guedes, prometeu enviar ao Congresso para consolidar o ajuste fiscal com um plano de desindexação e desvinculação das regras orçamentárias, além de mudanças nas regras fiscais do País.

A recomendação do IFI acontece no âmbito do debate que começa a esquentar em torno do pacto federativo no Senado, ressuscitado com as propostas de rediscussão da Lei Kandir (que desonerou o ICMS das exportações). São antigos os pleitos acerca da compensação de alegadas perdas dos Estados em decorrência da desoneração das exportações efetivada pela Lei Kandir, de avaliar o uso de recursos provenientes do leilão de petróleo dos barris de cessão onerosa do pré-sal e aumento do prazo para pagamento de precatórios judiciais.

Para o diretor executivo da IFI, Felipe Salto, a rediscussão do pacto federativo entrou na agenda do Executivo e do Congresso, mas é preciso ter cautela para que não se resuma a atendimento de pleitos por mais recursos, sem contrapartidas que ajudem a atacar o problema central, que é o crescimento dos gastos com pessoal e Previdência. "A velha estratégia de renegociar dívidas e deixar as contrapartidas para depois não tem mais como dar certo. É hora de farol alto para que possamos ter uma efetiva reformulação do modelo federativo fiscal brasileiro", alerta Salto.

Ainda de acordo com o Estadão Conteúdo, o risco de uma discussão unilateral seria avançar apenas em paliativos. "Agora, o Executivo Federal tem papel central nisso. O modelo federativo brasileiro é muito distinto do americano, por exemplo. Aqui, a federação foi constituída de cima para baixo", ponderou em entrevista à repórter Adriana Fernandes. No caso brasileiro, ressalta, as maiores discrepâncias residem no campo econômico. O IFI condena a reedição de planos similares aos já feitos, como o da década de 90, centrado na renegociação de dívidas estaduais.