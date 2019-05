Quem não quer tomar ansiolítico nem antidepressivo quando se vê numa encruzilhada da vida, pode tentar a solução para angústias e novos rumos com as mais de 100 “pílulas” – sobre uma diversidade de temas – aplicadas caso a caso, após diagnóstico inicial, que formam o PIRA – Programa Intensivo de Reestruturação Assistida. “Inspiramos pessoas a transformar seus sonhos em objetivos reais, concretos e palpáveis”, afirma Ricardo Piza, que após 20 anos atuando em diagnósticos clássicos de planejamento patrimonial e sucessório percebeu que o grande diferencial era focar no desenvolvimento pessoal, com projetos e superação.

“PIRA é um programa inclusivo, dirigido a todos aqueles que querem desenvolver suas capacidades e potencialidades. Sua aplicação é metafuncional. Objetiva uma melhoria contínua do ser-humano, para a vida e para o Mundo. Por conta disso, não separa a vida em pessoal e profissional. Longe disso, aplica uma visão holística sobre o participante”, explica Pizza, que cobra, me média, de R$ 350 a R$ 1 mil por programa, dependendo da quantidade de “pílulas”, determinadas em consultas trimestrais, feitas por planners treinados e desenvolvidos pelo criador do método.

Piza esclarece que os objetivos das pessoas que demandam o PIRA são bastante diversos – desde o rico que quer ascender socialmente até quem se encontra em colapso emocional por querer trilhar algum caminho, mas não sabe como atingir a meta. “Em um diagnóstico inicial, as necessidades de cada participante são avaliadas e é sugerido um treinamento para o desenvolvimento e à melhoria de certos aspectos necessários ao passo seguinte”, comenta. Como o foco do Programa é na pessoa, pode ser aplicado independente da área de atuação do participante.

A tramitação da reforma da Previdência no Congresso, com forte tendência ao endurecimento nas regras atuais para aposentadorias e pensões, já está resultando na ampliação do mercado de previdência privada. No Vale do Paraíba, interior paulista, por exemplo, a Plátano Investimentos, escritório vinculado à XP Investimentos, constatou aumento de 300% na demanda por esse tipo de produto. “Desde o início do debate da reforma, as pessoas buscam a melhor alternativa no mercado e como contratar um plano de previdência privada”, diz Paulo Naressi, sócio da Plátano.

O assessor de investimentos Rodolfo Manfredini explica que, para contratar uma previdência privada, as pessoas devem considerar alguns fatores. “Para garantir uma renda futura, a pessoa deve primeiro saber escolher uma instituição que tenha experiência nesta gestão, o investidor deverá ficar atento às regras do plano escolhido, como cláusulas sobre portabilidade, carregamento, saída e sobre as taxas de administração”, ressalta. A previdência privada consiste em aplicações em fundos de investimentos que, no futuro, podem ser resgatadas ou transformadas em renda mensal.