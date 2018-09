O plano do PT de dominar o noticiário, como o faz desde a prisão do ex-presidente Lula em abril, deverá ser ofuscado pelo protagonismo do candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, que foi ferido na última semana em Juiz de Fora (MG). Antes do ocorrido, o plano do PT era exaltar o nome de Fernando Haddad como cabeça de chapa por meio de uma carta assinada por Lula e que teria uma repercussão robusta na imprensa. Agora, este ‘fato novo’ do PT terá que competir diretamente com saúde de Bolsonaro, e isso não tem agradado dirigentes do partido, que pensam em formas garantir que Haddad seja destaque nos jornais brasileiros.

Tensão que chegou ao sindicato

Berço político do ex-presidente Lula, representantes do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC não escondem a preocupação com o atual cenário da campanha eleitoral. Muito além das incertezas sobre os impactos do atentado ao Bolsonaro no pleito de outubro, membros do sindicato se dividem entre os que aprovam e não aprovam a decisão de Lula de se manter como candidato ‘virtual’ ao cargo de chefe de estado. Em off, um membro do sindicato diz que a incerteza dificulta a transferência de votos, enquanto um outro acredita ser a única forma de tornar Haddad conhecido.

Prazer, Fernando!

No começo deste mês Fernando Haddad fez uma peregrinação no chão de fábricas em todo ABC. Na oportunidade, o petista se apresentou aos metalúrgicos ao lado de Manuela D'ávila (PC do B). Segundo trabalhadores da Mercedes, o clima foi amistoso, mas o tom foi menos acalorado que as experiências com o ex-presidente Lula. Agora, a expectativa dos metalúrgicos é que Haddad realize outros encontros na sede do sindicato, que fica em São Bernardo do Campo, com o objetivo de dialogar com essa importante base dos quatro governos petistas.

Previdência e poliamor

Neste domingo (9), morreu o funkeiro Mr. Catra vítima de câncer. Conhecido por ser polígamo e pai de 32 filhos. Adriane Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário levanta a questão do poliamor e a proteção previdenciária. “Neste caso em específico, não se sabe se ele contribuía para o INSS, mas é um bom exemplo de que esse tipo de união é uma realidade no País”, comenta Bramante. Ela explica que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu em junho deste ano que os cartórios são proibidos de fazer escrituras públicas de relações poliafetivas.

Previdência e poliamor II

Para a maioria dos conselheiros, esse tipo de documento atesta um ato de fé pública e, portanto, implica o reconhecimento de direitos garantidos a casais ligados por casamento ou união estável. A advogada ressalta que, mesmo que o cartório proíba, é preciso pensar na proteção social aos que ficam. “É um direito e um dever do estado garantir esta proteção social, independentemente da opção conjugal escolhida”. Há uma questão pendente no STF de duas mulheres pedindo a pensão do mesmo homem. Neste processo o IBDP sustenta que ambas têm direito.

Paula Cristina é editora de comércio e serviços do Jornal DCI

paulacs@dci.com.br