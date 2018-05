Na tentativa de começar a semana com uma luz no fim da estrada – o enfraquecimento do movimento de caminhoneiros e empresas de transportes –, o governo Temer (MDB) ativou o arsenal administrativo, jurídico e policial possível para “desmobilizar” a greve que já teria causado prejuízo de R$ 31 bilhões. Dos quais, R$ 10 bilhões da iniciativa privada e R$ 21 bilhões aos cofres públicos em tributos que deixarão de ser recolhidos e subsídios do Tesouro Nacional à Petrobras para conter aumentos diários. Foi aberta investigação dos principais líderes dos caminheiros pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Entidades de empresas na mira

Dentre eles, os dois principais líderes do movimento: o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Autônomos (CNTA), Diumar Bueno, e o presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam), José da Fonseca Lopes, bem como outras entidades dos trabalhadores. Segundo a Agência Estado, a investigação aberta pelo Cade abrange entidades que representam as empresas transportadoras, além de associações ligadas a estas companhias. Uma delas é a Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de São Paulo (Fetcesp).

Aviso foi dado há um ano

A Fetcesp produziu vídeo em maio de 2017, citando consequências de uma paralisação – que no quinto dia sem caminhões, o Brasil enfrentaria uma situação de caos. Por meio da assessoria de imprensa, o Cade diz não ser possível afirmar se o vídeo fará ou não parte da investigação. Quando o material foi lançado, o presidente da Fetcesp, Flávio Benatti, explicou que o objetivo era chamar atenção da sociedade para a importância do setor. “Muitos reclamam da circulação de caminhões, mas se esquecem da importância do transporte rodoviário de cargas”, disse à época.

Infração à ordem econômica

A nota divulgada ontem pelo Cade diz que “constituem infração à ordem econômica os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir efeito de “limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa”, além de “exercer de forma abusiva posição dominante”. Conforme o órgão, caracteriza infração “destruir, inutilizar ou açambarcar matérias-primas, produtos intermediários ou acabados, e destruir, inutilizar ou dificultar a operação de equipamentos destinados a produzi-los, distribuí-los ou transportá-los”.

Multas de R$ 50 mil a R$ 2 bilhões

Caso configurado o ilícito concorrencial, a prática pode sujeitar as empresas responsáveis à pena de multa de 0,1% a 20% do valor do faturamento bruto, no último exercício anterior à instauração do processo administrativo. Em se tratando de pessoas físicas, a sanção pode ir de R$ 50 mil a R$ 2 bilhões. A legislação prevê ainda aos infratores diversas sanções, como por exemplo a imposição de proibição de contratar com instituições financeiras oficiais e participar de licitação, a recomendação para que não seja concedido parcelamento de tributos federais ou incentivos fiscais.

RH na América Latina

Para ajudar as empresas a criarem culturas incríveis por meio de práticas de reconhecimento, desenvolvimento e alinhamento de pessoas, a Qulture.Rocks, startup de tecnologia de desempenho, desenvolve aplicativos para a gestão e avaliações de desempenho, acompanhamento e gestão de metas/OKRs, pesquisas de cultura e engajamento, entre outras ações. Francisco Homem de Mello, fundador da empresa, é autor do livro “The 3G Way: Dream, People, and Culture”, inspirado no estilo de gestão de empresários como Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira Mello. A empresa está à frente do movimento HR.Rocks! Remote Conference 2018,nos dias 04 a 08 de junho, com o objetivo de empoderar e fortalecer os profissionais da área de RH para que possam comandar empresas na América Latina.

Inovação no Vale do Dendê

De novembro de 2016 até o final de 2018, os investimentos da Holding Vale do Dendê, próprios e de parceiros, além de serviços ligados às atividades desenvolvidas, deverá somar R$ 500 mil. A Aceleradora Vale do Dendê é patrocinada pela Fundação Alphaville a Fundação Itaú Social. Na semana passada, a iniciativa inaugurou a sede pop up da Aceleradora e da Escola de Inovação Vale do Dendê, no Shopping da Bahia, em Salvador. Também em maio, ocupou um estande na Campus Party Bahia. Foi no espaço DENDÊ_LAB que os 30 empreendedores pré-acelerados, que fazem parte do ecossistema, apresentaram seus projetos à banca de acadêmicos, investidores e representantes dos patrocinadores. A sede da Aceleradora e da escola de Inovação irá funcionar como um grande espaço irradiador de conhecimento, co-criação, inovação, ativação de produtos e marcas e, acima de tudo, criatividade.

Liliana Lavoratti é editora de fechamento

liliana@dci.com.br