Embora a campanha para o primeiro turno da corrida presidencial e eleição dos governos estaduais, além de senadores, deputados federais e estaduais, já tenha começado, a expectativa continua voltada ao imbróglio principal dessas eleições: o ex-presidente Lula poderá ou não ser o candidato do PT? A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, já apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a impugnação da candidatura Lula registrada no TSE na última semana, e agora cabe ao ministro Luis Roberto Barroso, vice-presidente do Tribunal e relator do pedido de registro, aceitar ou não o questionamento feito por Dodge.

Sem barulho nas ruas

Enquanto essa decisão não vem – e não deve ser nesta semana –, a divulgação de duas pesquisas de intenção de votos dará ao País um panorama atualizado do atual cenário eleitoral, após o registro das 13 candidaturas e antes do início da campanha gratuita no rádio e TV, em 31 deste mês. O Ibope e o Datafolha divulgam nesta semana pesquisas eleitorais sobre a corrida presidencial. Embora o esperado é que os partidos intensifiquem a partir de hoje as ações nas ruas em busca de votos, o que é permitido desde a quinta-feira (16), o barulho deve ficar por conta das pesquisas.

Das lojas para clínicas parceiras