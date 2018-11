Com meia dúzia de nomes desconhecidos e do baixo clero cogitados para presidir a Câmara dos Deputados – com exceção do atual presidente, Marco Maia (DEM-RJ) – nos próximos dois anos, o governo eleito terá hoje uma demonstração do que pode ser a tramitação da reforma da Previdência, prioridade zero de Jair Bolsonaro (PSL) na agenda com o Congresso Nacional. A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social deve entregar hoje um documento contra mudanças, assinado por mais de 100 entidades classistas de todo o Brasil. A reunião do colegiado está prevista para acontecer pela manhã, em auditório da Câmara.

Ajuda difícil

A frente é contra a votação da reforma da Previdência em análise na Câmara por meio da Proposta de Emenda à Constituição 287, que tramita na Casa desde 2016. Segundo a Agência Câmara Notícias, os integrantes do grupo afirmam que a proposta “minimiza direitos sociais devido a equivocadas políticas de renúncias fiscais adotadas a partir de 2011 no País”. Embora vários líderes de partidos acreditam que será difícil votar parte da reforma neste ano, parlamentares que apoiam o novo governo querem garantir já alguns pontos para facilitar o início do mandato de Bolsonaro.

Bolsonaro vai ter de encarar

Conseguir do Congresso apoio para passar pelo menos a ampliação da idade mínima para aposentadoria já daria um fôlego para o governo eleito na área fiscal, já que é este o Calcanhar de Aquiles da situação macroeconômica do País, passando a investidores estrangeiros vulnerabilidade no equilíbrio das contas públicas. A ponto de levar o mercado financeiro a cobrar, em breve, uma posição mais forte do novo governo na definição dos presidentes da Câmara e Senado, com força para comandar a articulação das reformas no início do mandato presidencial.

Muitas pedras nesse caminho

Mesmo que houvesse tempo hábil – estamos a 40 dias de acabar o ano –, dificilmente os 50% de deputados que não se reelegeram aceitariam arcar com o ônus de aprovar a mais amarga das reformas na avaliação do eleitorado. O próprio presidente da Câmara defende a necessidade de aprovação da reforma, mas reconhece que não será uma tarefa fácil aprovar a proposta encaminhada pelo governo Temer. Além disso, a intervenção na segurança pública no Rio de Janeiro, que deve vigorar até o dia 31 de dezembro, teria de ser suspensa para votar a reforma.

Excelências desconhecidas

Bolsonaro afirmou – mas pode voltar atrás – que não vai interferir na eleição do comando da Câmara. Difícil acreditar. Por enquanto, os desconhecidos na briga pelo comando da Casa são o deputado federal reeleito JHC, do PSB de Alagoas; Kim Kataguiri (DEM-SP), deputado Fernando Francischini (PSL-PR), Marcelo Alvaro Antônio (PSL-MG), Capitão Augusto (PR-SP) e Delegado Waldir (PSL-GO). O atual presidente, que tem representatividade significativa na Casa, ainda está no páreo, embora represente o “velho” na política.

Portfólios de produtos

Nos últimos doze meses encerrados em outubro, caiu o total de empresas brasileiras que encerraram seu portfólio de produtos. Em relação aos 12 meses anteriores, no Brasil teve um número inferior, de 4,4%, de companhias que deixaram de fabricar produtos. Houve queda em 3,1% nas médias e pequenas empresas, segundo o Radar Empresarial – indicador estatístico que aponta o momento em que as empresas encerram seu portfólio de produtos, elaborado pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil. A medição é feita a partir da desativação do uso dos códigos de barras que identificam os itens comerciais. Quanto mais negativo o índice, melhor é o resultado, pois significa que há menos empresas encerrando seu portfólio de produtos.

Uso da blockchain

O conceito de blockchain, desafios tecnológicos e de regulamentação da corrente e seu uso na prática são temas do LIDE Next Blockchain, que o LIDE – Grupo de Líderes Empresariais promoverá no próximo dia 27, em São Paulo. Entre os palestrantes, Gil Giardelli, co-founder da 5ERA; Fernando Furlan, presidente da Associação Brasileira de Criptoativos e Blockchain (ABCB); Helio Ferreira Moraes, da Pinhão e Koiffman Advogados; Gustavo Paro, diretor LATAM da R3. A blockchain é uma tecnologia de registro distribuído que visa a descentralização como medida de segurança. Surgiu em 2008 para permitir que o bitcoin fosse criado. Na criptomoeda, a blockchain pode ser entendida como o conjunto de regras que possibilitam seu funcionamento.

Propostas de políticas públicas

Para marcar os 20 anos do CEBRI (Centro Brasileiro de Relações Internacionais), a entidade apresenta hoje à sociedade e ao novo governo as propostas de políticas públicas para quatro das oito áreas em que o Centro vem consolidando sua atuação este ano: Comércio Internacional, Energia, Infraestrutura e China. Em sua 1ª Conferência Anual Diálogos CEBRI-BNDES, em parceria com o BNDES e KAS (Fundação Konrad Adenauer no Brasil), no Rio de Janeiro, o evento contará com a participação de autoridades públicas do Brasil, Alemanha, Reino Unido e China, Banco Mundial, FGV, CEOs de várias empresas, além de representantes dothink tank em relações internacionais, do banco de fomento e da fundação alemã.

Design brasileiro

Marcas ícones, cidades do futuro, design para cidades e pessoas e para serviços públicos são alguns temas em debate no fórum do Brasil Design Awards, que acontece em São Paulo, de 23 e 24 deste mês e contará com a presença de Fred Gelli, considerado uma das principais referências no tema. Quem for ao fórum poderá ver a exposição das peças vencedoras da edição 2018 do principal prêmio do design brasileiro. Mais de 300 trabalhos serão premiados e estarão à vista do público. Além disso, haverá palestras e workshops com especialistas brasileiros e estrangeiros, na sede da Investe SP, próximo à USP. A entrada é gratuita.

