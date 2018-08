Líderes municipais – dos três Poderes, principalmente prefeitos – terão de trabalhar, cada vez mais, com pressões e cobranças múltiplas, em contexto de forte escassez de recursos e acentuadas restrições burocráticas e legais. Encontrar novas soluções para esses dilemas é o grande desafio que se coloca para os prefeitos, legisladores e gestores públicos municipais, atuais e futuros, indica a terceira edição do estudo Desafios da Gestão Municipal-DGM, da consultoria Macroplan, que avalia a evolução de 160 indicadores em saúde, educação, segurança e saneamento & sustentabilidade nos 100 maiores municípios do País (mais de 273 mil habitantes).

Diferença entre os municípios

O mapeamento revelou grandes diferenças na capacidade de entregar resultados em serviços essenciais à população. “Enquanto alguns municípios ficaram focados na agenda de curto prazo, outros conseguiram superar adversidades do atual cenário e se modernizaram, com planejamento, foco e cooperação. Cidades com estruturas similares entregaram resultados muito distintos. Mais do que reduzir custos, é preciso obter ganhos contínuos de produtividade e eficiência na gestão pública”, destaca o diretor da consultoria, Glaucio Neves, coordenador geral do estudo.

Tirar o foco do ajuste fiscal

Portanto, concentrar a agenda da gestão pública só no ajuste fiscal e em ações “de varejo” e de curto prazo é abrir mão de uma janela de oportunidade para inovar. “A escassez deve ser trabalhada não só como um problema, mas também como combustível para o novo, para a busca de formas alternativas de exercer uma boa gestão, mais eficiente e orientada para as efetivas necessidades dos cidadãos”, enfatiza o diretor da Macroplan. A pesquisa da Macroplan demonstra que, nos últimos anos, a escassez de recursos financeiros foi generalizada nas 100 cidades pesquisadas.

Generalizada queda nas receitas

Nesses municípios, a receita subiu 13,6%, de 2010 a 2016, mas o crescimento da despesa foi maior (16,8%), puxada pelos gastos com pessoal e custeio, restando cada vez menos espaço para investimentos, que teve queda de 16,4% nos últimos cinco anos. No último ano várias cidades retrocederam em pelo menos uma das quatro áreas analisadas no estudo: 17 cidades pioraram no IDGM -Educação, 40 no IDGM Saúde, 33 pioraram no IDGM - Saneamento & Sustentabilidade e mais da metade viu crescer a taxa de homicídios entre 2015 e 2016.

Paraná e Pará

Ainda assim, na década houve ganhos generalizados nos municípios estudados. As cidades que apostaram em novas soluções para enfrentar dilemas como déficit de saneamento, obstáculos à educação, índices elevados de violência, problemas na saúde, tiveram progressos relevantes. Entre as dez primeiras colocadas no DGM-2018, destacam-se nove cidades do interior de São Paulo. Maringá (PR) é a primeira, posição que já ocupava há uma década. O Estado do Rio tem quatro cidades entre as dez piores e Ananindeua (PA) está na lanterna entre as cidades analisadas.

No presente e no futuro

O Latam Retail Show, mais completo evento da América Latina voltado ao mercado varejista, de 28 a 30 deste mês, em São Paulo, discutirá como superar as barreiras do presente e do futuro do varejo e consumo. Neste ano, a temática central será “As transformações do ecossistema de negócios com resultados” e abordará todas as mudanças pelas quais a cadeia de negócios vem passando, a evolução no perfil do consumidor e a necessidade em haver um equilíbrio nas relações tanto no varejo quanto na indústria, shopping centers, e-commerce, foodservice, franquias e em diversas outras áreas. Os destaques internacionais serão Daniel Shapiro, professor da Harvard, nos Estados Unidos; Uri Levine, cofundador do aplicativo Waze; Brian Walker, fundador da Retail Doctor Group, da Austrália; e Sophia The Robot, um humanoide desenvolvido pela empresa Hanson Robotics, de Hong Kong. No ano passado, ela foi o primeiro robô a receber a cidadania de um país, a Arábia Saudita.

Aspectos legais do home office

“Escritórios modernos, home office e aspectos legais” é o tema das palestras que Mariana Machado Pedroso, Claudia Andrade e Flavia Albieri farão hoje, na sede da Câmara de Comércio França-Brasil, em São Paulo (SP). “Dentre os vários aspectos que serão discutidos no evento estão a regulamentação do home office por meio da Lei Federal 13.467/2017 e as mais recentes decisões judiciais sobre o assunto”, destaca Mariana Machado Pedroso, especialista em Direito do Trabalho e sócia do Chenut Oliveira Santiago Advogados. O trabalho à distância é uma crescente realidade no Brasil, mas nos EUA essa forma de trabalho já está presente em 89% das empresas, conforme levantamento feito pela World at Work em 2017. Aqui, a ausência de regulamentação atravancava a disseminação de tal modalidade de trabalho ante a insegurança jurídica.

Liliana Lavoratti é editora de fechamento

liliana@dci.com.br